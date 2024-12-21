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'Dangal' Elazığ'da yeniden yazıldı: Kalp krizi geçiren baba, 3 şampiyon kız yetiştirdi

'Dangal' Elazığ'da yeniden yazıldı: Kalp krizi geçiren baba, 3 şampiyon kız yetiştirdi
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Spor kariyeriyle birçok başarıya imza atan Sait Uyğur (56) ve üç kızı, muay thai, wushu, jiu jitsu ve kung fuda kazandıkları başarılarla Türkiye'nin 'Dangal' hikayesini yazıyor.

Spor kariyeriyle birçok başarıya imza atan Sait Uyğur (56) ve üç kızı, muay thai, wushu, jiu jitsu ve kung fuda kazandıkları başarılarla Türkiye'nin 'Dangal' hikayesini yazıyor. Uyğur ailesinin bağlarının gücü ve azmi, onların hem spor dünyasında hem de yaşamlarında zirveye ulaşmalarını sağlıyor.

Başrolünü Aamir Khan'ın üstlendiği 2016 yapımı Hint filmi Dangal, eski bir güreşçi olan Mahavir Singh Phogat'ın kızlarını yetiştirerek Hindistan'ın ilk kadın güreş şampiyonları yapma çabasını konu alırken, Türkiye'nin Elazığ şehrinde de benzer bir hikaye yazıldı. Sait Uyğur ve üç kızının spordaki başarıları, hem azim hem de aile bağlarının gücünü ortaya koyuyor. 33 yıllık spor kariyeriyle sayısız başarıya imza atan Sait Uyğur, Muay Thai Türkiye Şampiyonasında ikincilik ve Veteran Avrupa Şampiyonluğu gibi önemli dereceler elde etti. Aynı zamanda Kovancılar ilçesinde açtığı salonda sporcu yetiştiren antrenör Uyğur'un en büyük başarısı, spora olan tutkusunu kızlarına aktararak onları şampiyon birer sporcuya dönüştürmesi oldu. Uyğur, kızlarını eşit bir disiplin ve sevgiyle yetiştirerek sadece kendi hikayesini değil, onların da hayallerini gerçekleştirdi.

Aile boyu şampiyonluklar

Sait Uyğur'un en büyük kızı Arzu Uyğur (23), wushu branşında Türkiye şampiyonu oldu ve şimdi kendi öğrencilerini yetiştiriyor. Arzu, öğrencileriyle geçtiğimiz yıl altı madalya kazandı. Ortanca kızı Dilber Uyğur (17), dört yıldır elde ettiği bölgesel ve ulusal derecelerle adından söz ettiriyor. Ailenin en küçüğü olan Dilara Uyğur (13) ise muay thai branşında milli takıma girme hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor. Uyğur ailesi, bu başarıları ile Dangal filmindeki gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir örneği olarak başarı hikayelerini yazmaya devam ediyor.

Kalp krizi geçirmesine rağmen kızlarını yetiştirmeye devam etti

Bir buçuk yıl önce geçirdiği kalp krizine rağmen sporu bırakmayan ve sağlığını yeniden kazanan Sait Uyğur, sporun hayatındaki önemini şöyle anlattı:

"Yaklaşık 33 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikinciliğim var. Devamında Veteran Türkiye Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu oldum. Şu anda Alfa Hazar Spor Kulübünü çalıştırıyorum. Öğrencilerimi ve kızlarımı eşit şekilde çalıştırıyorum. Büyük başarılar elde ettik. Ben ve çocuklarım dahil bunu bir meslek haline getirdik. İnşallah, benden sonra kızlarım sporu devam ettirecekler. Benim kızlarım bölge ve iller arası şampiyonalarda, birincilik, ikincilik, ve üçüncülük aldılar. Türkiye Muay Thai okullar arasında Türkiye 3'üncüsü oldular. Kızlarım wushuda Türkiye ikincisi ve Türkiye şampiyonu oldu. Jiu Jitsu Türkiye Şampiyonasında da kızım Arzu, Türkiye ikincisi oldu. Şu an kendisi de whusu, kung fu üzerinde öğrenciler yetiştirip, Türkiye'de büyük bir başarı elde etti. Ben kızlarımla gurur duyuyorum. O da baba mesleğini en iyi şekilde temsil ediyor. Geçen sene Arzu hocanın öğrencileri altı tane madalya aldı. Türkiye şampiyonu, Türkiye ikinciliği ve iki tane de Türkiye üçüncülüğü çıkarttılar. Tebrik ediyorum kızımı. İnşallah daha da iyi yerlere getirir öğrencilerini. Şu anda 56 yaşındayım. Bir buçuk sene önce kalp krizi geçirdim. Kalp krizinden sonra, Allah'a çok şükür sporun faydasını gördüm ve onun için herkese tavsiye ediyorum. Spor olmasaydı, Allah korusun ama rahmetli olmuştuk. Kalp krizinden sonra tekrar sporuma devam ediyorum. Aynı şekilde hiç hız kesmeden sporcularım ve ben hala sporumuzu yapıyoruz."

"İnşallah daha iyi yerlere geliriz"

Bir Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik ve iki üçüncülük elde eden Arzu Uyğur babasının emeklerine teşekkür ederek, "Babamın sayesinde biz de bu sporda bir meslek edindik. Bu mesleği severek yapıyoruz. Şu an wushu antrenörlüğü yapıyorum. Öğrencileri yetiştirmeye devam ediyorum. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. İki kız kardeşimle ve babamla birlikte bu sporu yapmaya ve öğrencilerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Babam ve kardeşlerimle gurur duyuyorum. İnşallah daha iyi yerlere geliriz" dedi.

Elde ettiği bölgesel ve ulusal derecelerle adından söz ettiren Dilber Uyğur ise, "Bu spora küçüklüğümden beri devam ediyorum. Sağ olsun babam küçüklüğümüzden bu yaşımıza kadar bizi çalıştırdı, geliştirdi. Bundan sonra da devam ettirecektir. Babam ve ablamın bize karşı çok emeği oldu. Çok çalıştırdı. Onların haklarını ödeyemeyiz. Sporda dostluk, kardeşlik, saygı her şey var. Ben 4 senedir derecelerimi almaya devam ediyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Babamla, ablamla, kardeşlerimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Muay thai branşında çalışmalarını sürdüren ailenin en küçüğü Dilara Uyğur da, "Küçüklüğümden beri muay thai branşında spor yaparak ilerliyorum. Babam ve ablalarım muay thai dersini vermeye devam ediyor. Babam ve iki ablamla gurur duyuyorum. Benim bir hedefim var, o da milli takıma girmek" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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