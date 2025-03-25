DAİMFED Yeni Temsilcilerini Atadı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Ankara, Gaziantep ve Suriye Arap Cumhuriyeti Şubelerine temsilci atadı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), sektörde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Yaptıkları çalışmalarla sektörü daha iyi noktalara taşımayı hedefleyen DAİMFED, Kıbrıs, İstanbul, Malatya, Azerbaycan şubelerinden sonra Ankara, Gaziantep ve Suriye Arap Cumhuriyeti Şubelerine de temsilci atadı.

DAİMFED Yönetim Kurulu atamalarla ilgili Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu başkanlığında toplandı. Başkan Karslıoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni atamalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karslıoğlu "Ankara Şubesi Başkanı olarak Dalkın Öztorun atanmış ve kendisine mazbatası teslim edilmiştir. Bu tören, Ankara Şubemizin yeni dönemdeki görevine resmi olarak başlamasını simgelemiş ve sektördeki katkılarını artırma yönünde atılacak güçlü adımların temelini atmıştır. Gaziantep Şubesi Başkanı olarak Mustafa Kara atanmış ve kendisine mazbatası teslim edilmiştir. Gaziantep'in, sektörün gelişimi ve büyümesi açısından önemli bir yere sahip olduğu bu dönemde, federasyonumuzun yerel ve ulusal düzeydeki katkıları güçlenecektir. Yeni başkanımızla birlikte, Gaziantep Şubemizin sektöre olan değerli katkılarının artacağına inanıyor, kendilerine başarılar diliyoruz. Federasyonumuzda önemli bir adım atıldı. Suriye Arap Cumhuriyeti Şubesi Başkanı olarak Adnan Kemali Ünal atanmış ve kendisine mazbatası teslim edilmiştir. Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşası ve kalkınması açısından kritik bir dönemeçte olan bu adım, federasyonumuzun uluslararası düzeydeki katkılarını güçlendirecek ve sektörümüzün bu sürece olan etkisini artıracaktır" dedi. - ADANA