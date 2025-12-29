Cumhuriyeti Kuran Şehirler Projesi Ankara'da taçlandı

Sivas, Samsun, Amasya, Erzurum ve Ankara'nın ticaret ve sanayi odalarını bir araya getiren 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler' projesinin 2025 yılı son programı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla 2. Meclis Binası'nda gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Erzurum TSO Başkanı Saim Özakalın ve TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ilk durağı, Ulus'taki 2. TBMM Binası oldu.

Samsun'da 19 Mayıs'ta başlayan, Amasya Tamimi'nin yıl dönümünde Amasya'da devam eden, Erzurum Kongresi vesilesiyle Erzurum'da sürdürülen ve Milli Mücadele'nin karargahı Sivas'ta yapılan buluşmayla güç kazanan proje, Ankara programıyla ulusal ölçekte taçlandırılmış oldu.

Tarihi kürsüden katılımcılara hitap eden Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir; "Erzurum TSO ile birlikte başlattığımız 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler' projemiz, Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a uzanan bir tarih yürüyüşü oldu. Her bir şehir, Milli Mücadele'nin bir dönüm noktasını temsil ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi fiilen yönettiği, 108 gün boyunca karargah olarak kullandığı Sivas'ın bu kutlu yürüyüşte ayrı bir yeri vardır. Bugün bu anlamlı buluşmayı, tarihi kararların alındığı 2. Meclis Binası'nda taçlandırıyoruz. Amacımız; ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, tarih bilincini diri tutmak ve bu güçlü birliktelikten ticaret ve sanayi alanında kalıcı iş birlikleri doğmasını sağlamaktır. Ev sahipliği yapan ASO Başkanı hemşehrimiz Sayın Seyit Ardıç'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Hisarcıklıoğlu: "Milletimizi tek yürek olarak ayağa kaldıran simge şehirler"

Programda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişini; milli mücadelenin stratejisini belirleyen, bağımsızlık iradesini Anadolu'dan tüm yurda yayan bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, bu birlikteliğin Cumhuriyet ruhunun yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "İşte sizler bu vizyonla hareket ederek, çok doğru ve değerli bir işe imza attınız. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda, Samsun'dan başlayıp, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta milli bir istiklal harbi hüviyeti kazanan bu destansı mücadeleye sahip çıktınız. Bu dört şehrimiz, istiklale giden yolda kararlılığımızın nişanesidir. Milli birlik ve bağımsızlık fikrini tüm Anadolu'ya yayan, milletimizi tek yürek olarak ayağa kaldıran, simge şehirler sizlerin içerisinde yaşadığı şehirlerdir" diye konuştu. - SİVAS