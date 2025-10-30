Cumhuriyet Bayramı Posof'ta Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 102. Yılı, Ardahan'ın Posof ilçesinde de coşku ile kutlandı. Hava muhalefetinden dolayı kutlamalar kapalı spor salonunda yapıldı.

İlçe de bulunan yöneticiler ve vatandaşların katıldığı kutlama töreni, öğrenciler tarafında icra edilen gösteri ve sunumlar vatandaşları da coşturdu. Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra günün anlam ve önemi ile konuşmayı Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu yaptı. Posof anaokulu öğrencilerinin "Dalga dalga bayrağım" gösterisi ile öğrenci programı başladı. Posof İlkokulu öğrencilerinin gösterisinden sonra Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi jimnastik ekibi gösterileri ve Halitpaşa yatılı bölge okulu öğrencileri halk oyunları gösterisi yapıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerden sonra okulların bando takımı gösterileri yapıldı. Öğrenciler arasında Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ikramiyeleri verildikten sonra kaymakam, askeri ve sivil yöneticilerle beraber vatandaşlarında katıldığı halay oyunu ile sona erdi. - ERZURUM