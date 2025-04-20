Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivasspor' paylaşımı

Sivas spor'un geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pankartla ilgili paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz hafta Trendyol Süper Lig karşılaşmasına çıkarken 'Doğal olan normal doğumdur' yazılı pankartla sahaya çıkan Sivas spor bazı çevrelerce eleştirilmiş, konu sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Tartışmalar üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem mitingde hem de sosyal medya hesabından pankarta sahip çıktı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir spor kulübümüz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü farkındalık kampanyasına destek için sahaya bir pankartla çıktı. Pankartta hakaret, eleştiri, hiç kimseye saygısızlık yoktu. Sadece ülkemizde giderek büyüyen bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Ama buna rağmen malum odaklar hemen harekete geçtiler. Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere şunu soruyorum:

Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Dünya ile karşılaştırılınca meselenin geldiği durum ortada. Nüfus artış hızımızın, doğurganlık oranımızın düştüğü seviye ortada. Bizleri 10 yıl, 20 yıl sonra bekleyen tehditler de apaçık ortada. Ne yapalım? Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi? Tedbir almayalım mı? Toplumu doğru yönlendirmeyelim mi? Bizim bu hezeyanlara, birilerinin ideolojik saplantılarına ayıracak vaktimiz yok. Bu konuyla ilgili tavizsiz duruşumuzu bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Birileri karşı çıksa da biz ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz." - SİVAS