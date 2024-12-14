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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Baas rejimi tarihe karıştı"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi için geldiği Erzurum'da Suriye'ye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi için geldiği Erzurum'da Suriye'ye ilişkin önemli mesajlar verdi. Baas rejiminin tarihe karıştığını belirten Erdoğan, "Esed bir gecede kuyruğunu kıstırıp kaçtı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Kongresi için geldiği Erzurum'da önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Isparta'da kaza kırıma uğrayan Astsubay Taha Nergis'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Erzurumlu kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Eş zamanlı il kongrelerini gerçekleştiren Afyonkarahisar, Batman, Bartın, Bayburt, Çankırı ve Edirne; hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongrelerimiz düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. 31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Erzurum'u dünyaya açmamız, tanıtmamız lazım"

"Erzurum halkına olan teşekkür borcumuzu daha çok çalışarak daha çok hizmet ederek ödedik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde yola devam edeceğiz. Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Erzurum bizim milli değerimizdir. İbrahim Hakkılar, Gazi Ahmet Muhtar Paşalar, Reyhaniler, Sümmaniler, Emrahlar milli değerlerimizdir. Nene Hatun milli değerimizdir. Erzurum'u dünyaya açmamız, tanıtmamız lazım. Erzurum Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Yılı Turizm Başkenti' olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle, mutfağıyla, elbette Dadaşıyla bu güzel şehir bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye kargaşanın ortasında istikrar adasıdır"

Stadyum konusuna değinen Erdoğan, "Modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi daha önce söylemiştik. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık, yakında inşaatına başlayacağız. 'Laf ola beri gele' yok. Bizde icraat var" şeklinde konuştu. Küresel sistemin 70-80 yılın en ciddi krizleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor. Savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor. Komşunun evi yanarsa ya alevi ya dumanı size ulaşır. Yangının ülkemize sıçramasına müsaade etmedik. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremin ülke ekonomisine faturası 104 milyar dolar. Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı konjonktüreldir, geçicidir. Türkiye hepsinin üzerinden gelecek güce sahiptir. Türkiye kargaşanın ortasında istikrar adasıdır. Türkiye Yüzyılı'nın parlak günlerini hep birlikte idrak edeceğiz. Türkiye'yi huzurlu günler bekliyor.

"Muhalefet dünyada ne olup bittiğini bilmiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin karamsarlık aşıladığını ifade ederek, "Milletin kazanmasına tahammülleri yok" deyip şöyle devam etti:

"Muhalefet dünyada ne olup bittiğini bilmiyor. Sınırlarımız ötesinde olanlar umurlarında değil. Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi tarihe karıştı. Esed bir gecede kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Halep'in, Hama'nın, Humus'un, Lazkiye'nin, Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü gülüyor.

Diploması tıpkı siyaset gibi ince bir sanattır. Diploması akıl ister, öngörü ister, basiret, feraset, stratejik sabır ister. On hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. Yakın ve uzak geleceği de şimdiden iyi planlamanız gerekir. Yarım asırdır siyaset sahnesinde. Son 22 yıldır bir nevi kurtlar sofrası uluslararası arena temsil ediyoruz. 22 yıl boyunca milletimizin başını öne eğdirmedik. Bin düşündük bir söyledik.

Türkiye'nin büyüklüğüne, devletimizin itibarına, kudretine hiçbir yerde halel getirmedik. Muhalefet bunu anlayamadı, anlayamaz. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi bu topraklarda misafir ettik. Ama CHP, ana muhalefet, hep birlikte ne dediler; 'biz gelince sizi geri göndereceğiz' dediler. Biz ensarız, bu muhacir kardeşlerimizi göndermeyeceğiz dedik.

Batılı ülkelerin sırtını dönüp ölüme terk ettiği bu mazlumlara biz sahip çıktık. Sığınmacıları seçim malzemesi olarak kullandılar. Muhalefetin yere göğe sığdıramadığı Baas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü hapishane kamplarında ortaya çıkıyor. Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu. Rahatsızlıkları ne, bunu açığa kavuşturmalılar. Bugün daha iyi anlıyoruz. İnsanlık sınavından anlımız ak, başımız dik bir şekilde çıktık. Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra açılıyor. Suriye halkının yanında olacağız." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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