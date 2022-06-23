Havuzlar çocuklarla şenlendi

Çukurova Belediyesince başlatılan yüzme kurslarının açılışı Başkan Soner Çetin tarafından yapıldı.

Hayalpark Açık Yüzme Havuzunda düzenlenen törende konuşan Başkan Çetin, "Siz geleceğimizin teminatı, güvencesisiniz. Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyetin muhafızlarısınız. Dünyada çocuklarına ve gençlerine bayram hediye eden başka bir lider yoktur. Bu büyük Ata'mızın çocuklarımıza, gençlerimize bakış açısını gösteriyor. Biz de onun değerlerinden ayrılmayacağız. Cumhuriyetin temel değerlerine ömrümüzün sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yeni yeniden gençliğin sağlıklı yetişmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız" dedi.

Önceki gün 2 bin çocuğun yaz okullarına başladığını belirten Başkan Çetin, bugün de çocukların yüzme öğrenmek için kursa başladığını hatırlattı. BaşkanÇetin, eskiden çocukların baraj gölünde, kanallarda suya girdiğini ve üzücü boğulma olayları yaşandığını kaydederek, bunu önlemek için yüzde kursları açtıklarını ifade etti.

4 bin çocuğun ilk etapta kayıt yaptığını söyleyen Çetin, bu yaz 10 bin çocuğa yüzme öğretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Başkan Soner Çetin, çocuk esirgeme kurumu ve sevgi evlerinden de çocukların yüzme öğreneceğini bildirdi.

Çocukların hem eğlenmesi hem de serinlemesi için su oyun parkları açtığını kaydeden Çetin, bu hizmetin diğer belediyeler tarafından örnek alınmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından yüzmeyi Çukurova Belediyesi yüzme kurslarında öğrenen sonrasında Ünsal Fikirci Yüzme Okuluna devam eden yüzücülerin gösterisini izledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel