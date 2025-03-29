Çubuk'ta Bayram Hazırlıkları Başladı: Geleneksel Lezzetler Yoğun İlgi Görüyor

Ramazan Bayramı'na saatler kala Ankara'nın Çubuk ilçesinde tatlı, sarma, mantı gibi geleneksel lezzetleri üreten işletmelerde yoğun bir mesai süreci yaşanıyor.

Bölgedeki kadın girişimcilerden biri olan Hülya Elma, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklava başta olmak üzere sarma, mantı, tandır böreği ve yazma çöreği gibi birçok lezzetin hazırlıklarının titizlikle devam ettiğini belirtti.

"Siparişler beklediğimizden fazla oldu. Bu bayram baklava siparişi almaya daha erken başladık. Müşterilerimizin taleplerine yetişebilmek için yoğun bir tempoda çalışıyoruz" diyen Elma, bayram öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade etti.

El emeği göz nuru lezzetler, bayramda misafirlerine geleneksel tatlar sunmak isteyenlerin ilgisini çekerken, Çubuklu kadınlar da hem üretime katkı sağlamaktan hem de ekonomik kazançlarını artırmaktan memnuniyet duyuyor. - ANKARA