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Çorum'un Sungurlu ilçesinde ilk kadın mahalle muhtarı seçildi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde bir ilk yaşandı. İlçede, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığına aday olan Bircan Akcakoyun, mahallesine muhtar seçilerek, Sungurlu'nun ilk kadın mahalle muhtarı olma unvanına sahip oldu.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Bircan Akcakoyun, kendisine oy veren tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek, mahallesine en güzel hizmeti yaparak, kendisini destekleyenleri mahcup etmeyeceğini kaydetti. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Mahallesi Sungurlu Çorum Yerel Politika Güncel Haberler

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