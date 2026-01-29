TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Çorum'da Konuştu: Çorum, 12. Büyük İhracatçı Şehir Haline Geldi

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, " Çorum'un ihracatı Adana'yı, Konya'yı benim memleketim olan Kayseri'yi de geçti. Bugün Çorum 12. büyük ihracatçı şehir haline geldi." dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kültür ve Konferans Salonunun açılışına katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Çorum makineden konfeksiyona geniş bir alanda üretim ihracat yapan yıldızı parlayan bir şehir. Sadece son 10 senede 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2025 yılında tüm Türkiye'de ihracatını en fazla artıran üçüncü şehir konumuna Çorum gelmiştir. Son 1 yılda ihracatımızı tam 2 milyar dolar, yaklaşık 1.9 milyar dolar artırdık Çorum'da. Çorum nasıl bir başarı hikayesi yazdığını göstermek için şu karşılaştırmayı yapmakta fayda var. Yıllık ihracat artışında İstanbul, Bursa gibi şehirlerin önüne geçti. Bir kendi kendinizi alkışlayın...

İl bazlı ihracat rakamlarına baktığınız zaman şirketin merkezinin bulunduğu illere göre hesap edildi. Bakanlığımızla Ticaret Bakanlığımızla görüşüp, şehrin merkezi, şirketin merkezi nereye olursa olsun, üretim nerede yapılıyorsa ora baz alınmalı lazım dedik o zaman işte sağ olsun Ticaret Bakanlığımız bunun sonucunda Çorum kaynaklı ihracatın 5 buçuk milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Yani sevinerek söyleyeyim bunu da her tarafta kullanabilirsiniz. Bizim ihracatımız, Çorum'un ihracatı Adana'yı, Konya'yı benim memleketim olan Kayseri'yi de geçtiniz haberiniz olsun ve bugün Çorum 12. büyük ihracatçı şehir haline geldi. Bunu özellikle sayın vekillerim ne olur bunu çok sık anlatın ki, siyaset, iktidar, hükümet bunun farkına varsın Çorum'un değerinin. Üstelik bunu da demiryolu olmadan yaptık biz.

"Bankalar güneşli havada şemsiye verirler yağmurlu havada şemsiyeyi kapatırlar"

Genel Müdürümüz hemşehrimiz Osman Beye de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bankalar güneşli havada şemsiye verirler yağmurlu havada şemsiyeyi kapatırlar ama Osman Başkan Allah razı olsun her zaman KOBİ'lerin yanında bundan dolayı özellikle Türk Özel sektörünün başkanı olarak söylüyorum bu KOBİ'lere verdiği destekten dolayı teşekkür ederim ama ayrıca Çorum pozitif ayrımcılık yapıyor haberiniz olsun. Aramızda kalmak kaydı şartıyla. Merkezle birlikte 2 tane ilçelerle birlikte toplam 6 başkanım var. Ben 6'sından da memnunum Allah kendilerinden razı olsun. Çorum'un gelişmesi, kalkınması için her zaman ellerini taşların altına koyuyorlar. Sizlerin dertlerini ve sıkıntılarını bizzat bana iletiyorlar bende bunu hükümetimize iletiyorum ki Çorum'daki iş dünyasının talep ve sıkıntıları bunlar diye. Kendileri de benim Ankara'da mesai arkadaşım. Kendilerinin bilgisinden tecrübesinden Ankara'da istifade ediyorum.

"Çorum'un oda ve borsası 5 yıldızlı"

Benim en çok değer verdiğim şey şu; Dünyada bu geçerli nasıl otellerde yıldızlama sistemi var. 1 yıldızdan 5 yıldıza kadar odalarda da ne zaman odalar birliği başkanı oldum gördüm ki, verilen hizmetleri ölçen yıldızlama sistemi var. Yani 1 yıldızdan 5 yıldıza kadar bizde bu sisteme Türk Özel Sektörüne hizmet edeceksek oda ve borsalarında en iyi hizmet verir hale gelmesi lazım dedik ve başlattık bunu. Korkusuzca başlattık. Bugün Çorum Ticaret Sanayi Odam, Çorum Ticaret Borsam verdikleri hizmet kalitesi ve standardıyla tam 5 yıldızlı kardeşim. Aklınıza şu gelebilir, dersiniz ki bu odalar birliği başkanı yıldızı bu veriyor bana kalsa 367 odama da 5 yıldız veririm beni seçtikleri için. Ben vermiyorum bunu uluslararası akreditasyon kurulu gelir, değerlendirir 3 yılda bir değerlendirir her yılda bir de onlardan habersiz gelir denetler sahada ve bugün Çorum Ticaret ve Sanayi Odam ve Borsamın verdiği hizmet kalitesi Paris, Londra, Berlin'de ki oda ve borsalarla aynı standartta. Bu müthiş bir başarı. Bizim Çorum'a da bu yakışır zaten.

Diyor ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diyor. Bu makamlarda mevkilerde Allah razı olsun başkanlarımın hepsi insanlarına şehrine üyelerine faydalı olmak, onların ülkenin ekonomisini geliştirmek için müthiş bir özveriyle çalışıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Ben diyorum ki bunun bir karı var haberiniz olsun. Kayserili olarak bedava yapmıyorum bu işi karı var. Diyor ki, ben sana şah damarından daha yakınım. Şah damarından yakın olan adam, yakın olanı kandıramazsın."