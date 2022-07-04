Çocuklar, Tayyip dedelerinden çocuk parkı istedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuklar, Tayyip dedelerinden çocuk parkı istedi

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Yerel
 - Güncelleme:

Çocuklar, Tayyip dedelerinden çocuk parkı istedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tamam inşallah, biz de bu talebi üzerimize aldık" Açılışlar için Bilecik'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu gören çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...

Çocuklar, Tayyip dedelerinden çocuk parkı istedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

"Tamam inşallah, biz de bu talebi üzerimize aldık"

BİLECİK - Açılışlar için Bilecik'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu gören çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi üzerine bir istekte bulundu.

Bilecik kent merkezinin giriş çıkışında trafiğe rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi'nin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış sonrası bir grup çocuk Bakan Karaismailoğlu'nun yanına gelerek bir talepleri olduğu söyledi. Çocuklar, "Biz Küplü köyüne Tayyip dedemizden çocuk parkı istiyoruz" dedi. Bunun üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Tamam inşallah. Biz de bu talebi üzerimize aldık, incelemelerimizi yapacağız. Burada abileriniz gelip yerinde inceleme yapacaklar, biz sizi kırar mıyız hiç" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title