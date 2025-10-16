Cizre'de Genç Avukatlardan CMK Ücret Tarifesine Eşitlik Talebi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde CMK ücret tarifesinin asgari ücret ile eşitlenmesi için bir araya gelen Şırnak Barosu "Genç Avukatlar Meclisi" üyesi avukatlar, CMK hizmetini ve ücret tarifesinin değiştirilmesini talep etti.

Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Hasan İnce ve çok sayıda avukatın katıldığı basın açıklamasında avukatlar adına açıklama yapan Av. Nesim Akın, 2026 CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi gerektiğini ifade ederek, "2026 yılıyla birlikte yürürlüğe girecek yeni CMK ücret tarifesi için görüşmeler ve bütçelemeler sürerken, Türkiye'nin dört bir yanındaki genç avukatlar olarak bugün adliyelerimizden sesleniyoruz, gerçeklikten kopuk, emeğimizi yok sayan bir tarifeye bir kez daha izin vermeyeceğiz. Talebimiz net, CMK ücret tarifesi, avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmelidir. Emeğimizin sömürülmesine, mesleğimizin onurunun çiğnenmesine ve vatandaşların adalete erişim hakkının zedelenmesine sessiz kalmamakta kararlıyız. Anayasanın 2. maddesi ile düzenlenen sosyal devlet ilkesi, vatandaşların adalete, savunma ve adil yargılanma hakkına erişiminin eşitlik temelinde güvence altına alınmasını öngörmektedir. CMK sistemi kapsamındaki müdafi/vekil görevlendirmeleri, bu ilkenin izdüşümüdür. Savunma ve adil yargılanma hakkının güvencesi olan biz avukatlar, yalnızca mesleğimizi yerine getirmiyoruz; aynı zamanda kamusal niteliği haiz adalet hizmetinin ifasını sağlayan kurucu özneler olarak görev yapıyoruz. CMK sistemi kapsamında görevlendirilen müdafi/vekil ile özel müdafi/vekil arasında harcanan emek, nitelik ve en önemlisi sorumluluk bakımından hiçbir fark yoktur. Buna rağmen, CMK ücret tarifesi, avukatların verdiği emeği yok saymakta ve özel müdafinin alması gereken asgari vekalet ücretini belirleyen avukatlık asgari ücret tarifesi ile CMK tarifesi arasındaki makas her yıl artmaktadır. Bu durum, en çok biz genç avukatları etkiliyor. Binlerce genç meslektaşımız, mesleğinin ilk yıllarında işsizlik, güvencesizlik ve sömürüyle mücadele ederken, CMK sistemi çoğu için neredeyse tek geçim kaynağı haline gelmiştir. Düşük tarife, geciken ödemeler ve vergi yükleri, bu emeğin değersizleştirilmesini pekiştirmektedir. Bu nedenle, avukatların, özellikle genç avukatların, dahil edilmediği her tarife ekonomik gerçeklerden kopuk ve açlık sınırının altında kalmaya mahkum. Biz, Türkiye'nin dört bir yanındaki genç avukatlar olarak Türkiye Barolar Birliğini, CMK ücret tarifesi belirlenirken etkin ve sorumlu bir rol almaya, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığını CMK ücretlerini sosyal devlet ilkesi doğrultusunda belirlemeye ve ödemeye, Türkiye Büyük Millet Meclisini, CMK sisteminin yapısal sorunlarını giderecek yasal düzenlemeleri vakit kaybetmeksizin yaşama geçirmeye davet ediyoruz" dedi.

CMK'da emek sömürüsü son bulana kadar geri adım atmayacaklarını ifade eden Akın, bu yöndeki mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti. - ŞIRNAK