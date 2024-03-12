Civciv fiyatlarındaki artış vatandaşların alım gücünü düşürdü

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde civciv satan pazar esnafı,vatandaşların alım gücünün gelen zamlardan dolayı düştüğünü söyledi. Esnaf Ümit Karaköse, "Vatandaşımızın gelen zamlardan dolayı alım gücü değişti, önceki gibi değil" dedi. Pazara civciv almaya gelen bir vatandaş ise "Köyde besleyip yumurtasını yiyeceğim. Tanesi köy yumurtasının 7 lira. Pahalı olduğu için tabii ki. Piyasa ucuz olsa ben niye tavukla uğraşayım" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında civciv satan esnaf Ümit Karaköse, vatandaşların alım gücünün düştüğünü ifade etti.

"FİYATLAR KURTARMIYOR"

Ümit Karaköse şunları söyledi:

"Vatandaşımızın gelen zamlardan dolayı alım gücü değişti, önceki gibi değil. Hani biz bu hayvanlar için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yemeği, su içmeyi unutuyoruz. Biz yani bu hayvanları ufak bebek gibi gördüğümüz için sürekli olarak bununla ilgileniyoruz. Fiyatlar civcivlerin gününe aylığına göre değişiyor. 50 liraya olanı var, 60 liraya olanı var, 70 liraya. Mazot fiyatları çok yüksek artı hani kömürüymüş, elektriğiymiş suyuymuş, aşılarıymış, yemeğiymiş maliyeti çok yüksek. Hani bir şey olduğu zaman insanlarımız hani pahalı görüyor ama aslında şu an satmış olduğumuz fiyatlar inanın kurtarmıyor."

"KÖYDE BESLEYİP YUMURTASINI YİYECEĞİM"

Civciv almaya pazar yerine gelen bir vatandaş ise "Köyde besleyip yumurtasını yiyeceğim. Tanesi köy yumurtasının 7 lira. Pahalı olduğu için tabiki. Piyasa ucuz olsa ben niye tavukla uğraşayım" dedi.