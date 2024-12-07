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Çiftçilere Yeni Destekleme Modelleri Tanıtıldı

Çiftçilere Yeni Destekleme Modelleri Tanıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni destekleme modelleri hakkında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dalama, Alanlı ve Gödrenli mahallelerinde çiftçileri bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için sahaya inen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçileri bilgilendirdi.

Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması hedefi ile bitkisel üretimde yeni destekleme modelleri hayata geçirildi. Bu çerçevede harekete geçen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına devam ediyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen'in de katılımıyla ekiplerin bu haftaki durağı Dalama, Alanlı ve Gödrenli mahalleleri oldu. Üreticiler ile bir araya gelen ekipler, yeni destekleme modeli hakkında çiftçileri bilgilendirdi, merak edilen soruları yanıtladı.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu eş zamanlı eğitim programı kapsamında Dalama, Alanlı ve Gödrenli mahallelerimizde üreticilerimiz ile beraberdik. Toplantılarda yeni destekleme modelini ve üretim planlamasını anlattık. Tarım sahada olmayı sürdürecek" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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