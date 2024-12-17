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Çiftçi Kayıt Sistemi'de son başvuru için süre 31 Aralık'ta sona eriyor

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2025 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları son tarihi olarak 31 Aralık 2024. Çiftçiler, başvurularını e-Devlet üzerinden veya il/ilçe müdürlüklerine yapabilecekler.

Üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2025 kayıtları için son tarih 31 Aralık 2024'te sona eriyor.

1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

1 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2025 üretim yılına ilişkin ÇKS başvuruları, hem il ve ilçe müdürlüklerince hem de e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. ÇKS için ilk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup da arazi bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin başvurularını il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor.

ESKİ BAŞVURUSU OLANLARIN GÜNCELLEMESİ YETERLİ

Önceki yıllarda ÇKS başvurusu olan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor. ÇKS Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen son değişiklik ile mülkiyet durumuna bakılmaksızın tarımsal faaliyet yapılan alanlar taahhütname belgesi ile kayıt altına alınabiliyor. Söz konusu düzenleme ile daha önce kayıt altına alınamayan maliki vefat etmiş ve tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış araziler de kayıt edilebiliyor. Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal destek, hibe, tarımsal kredi ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanamayan üreticiler de bu imkanlardan yararlanabiliyor.

TARIMCEBİMDE UYGULAMASIYLA DA BAŞVURU MÜMKÜN

Tarım ve Orman Bakanlığının dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya alınan 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden de ÇKS işlemleri yapılabiliyor. Söz konusu uygulama, ürün bildirimi ve desteklemeler başta olmak üzere çeşitli konularda da çiftçilere kolaylık sağlıyor. E-Devlet üzerinden 1 Ekim 2022 itibarıyla ilk defa yapılabilen ÇKS kayıt yenileme ve ürün güncelleme başvuruları da sürüyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi'de son başvuru için süre 31 Aralık'ta sona eriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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