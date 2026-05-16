CHP Heyeti Trabzon'da Saha Çalışması Yaptı: Hesap Sormazsanız Oyum Haram Olsun

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Trabzon'da yaptıkları saha gezisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürkmen, Trabzonluların ekonomik sıkıntılar çektiğini vurguladı. Küçük esnafın "vergi yükü" altında ezildiğini ifade eden Öztürkmen, konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 il ve ilçelere ziyaret gerçekleştiren parti yöneticileri ve milletvekilleri saha çalışmalarına devam ediyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve kadın kolları ve il yöneticileriyle birlikte Trabzon'da saha ziyaretleri yaptı.

Trabzonlu bir esnaf 30 senedir çay ocağı işlettiğini vurgulayarak, esnafın durumunun iyi olmadığını kaydetti. Sabah saat 05.30'da mesaiye başladığını ve 20.30'a kadar çalıştığını kaydeden esnaf, oğlu ile birlikte verdikleri emeklerin karşılığını alamadıklarını ifade etti. Yaklaşık 15 yıldır emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden yurttaş, "Avrupalı dünyayı geziyor, biz başka bir ile gidemiyoruz." dedi.

"EĞER ONLARDAN HESAP SORMASANIZ OYUM SİZE HARAM OLSUN"

Bir başka vatandaş, 40 yıldır sağcı olduğunu ve gelecek seçimde oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğini ifade etti. Ailesinin de CHP'ye destek vereceğini kaydeden yurttaş, "Babam Adalet Partiliydi başını kessen başka partiye oy vermezdi ben öyle değilim. Ben deneyeceğim ama şunların yaptıklarını izliyorum, eğer onlardan hesap sormazsanız oyum size haram olsun." şeklinde konuştu.









Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, konut fiyatlarındaki artış nedeniyle asgari ücretlilerin ev sahibi olmasının neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Taflan, geçmişte 300-500 bin TL olan dairelerin bugün milyonlar seviyesine çıktığını, gelirlerin ise bu artışa yetişemediğini ifade etti.









Kaynak: ANKA