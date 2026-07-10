Osmaniyeli Emekli Asu Kaya'ya Dert Yandı: "Bize Geldiği Vakit Para Yok Oluyor"

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de esnaf ve vatandaşları ziyaret eden CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'ya yaşadığı ekonomik zorluğu anlatan emekli yurttaş, "'Bütçede para yok' deniyor. Bize geldiği vakit para yok oluyor. Bir an önce bu ekonominin düzelmesini, emekliye mutlaka bir artış yapılmasını bekliyorum" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Osmaniye'de esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Hem emekliler hem de esnaf yaşanan ekonomik sıkıntıları Kaya'ya anlattı. Memur emeklisi olduğunu söyleyen bir yurttaş, Kaya'ya dert yandı. Bir an önce ekonominin düzelmesi gerektiğini belirten yurttaş, "Emekli hayatımdan nasıl memnun olacağım. Emeklinin durumu içler acısı. Şu an bir beklentim de yok, çok zor. 'Bütçede para yok' deniyor. Bize geldiği vakit para yok oluyor. Bir an önce bu ekonominin düzelmesini, emekliye mutlaka bir artış yapılmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Şarküteri işleten bir esnaf ise işlerin durgun olduğunu dile getirerek, "Şu sıralar piyasa genel olarak durgun. Saat 17.00'den sonra buralarda adım atacak yer olmuyordu ama Kurban Bayramı'ndan beri böyle. Genel olarak bir durgunluk var işlerde ama çözemedim." dedi.

Milletvekili Asu Kaya ise yaşanılan duruma ilişkin, "Ne kadar esnafa gittiysek hepsi aynı şeyleri söylüyor. Sokakta kimse de yok" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA