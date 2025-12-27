CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Çıkın O Bin Odalı Saraylarınızdan ve Halkın Ne Yaşadığını Görün"

(GAZİANTEP)- Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "Buradan, Gaziantep'in Emek Pazarı'ndan, tüm etkili ve yetkili kişilere sesleniyoruz. Dönün artık, çıkın o süslü odalarınızdan. Çıkın o bin odalı saraylarınızdan, halkın içine gelin, halkın ne yaşadığını görün. Bir lahanayı 3'e bölüp sattığını söyleyen esnaf var burada. İnin halkın arasına ve sorunları ile ilgilenin" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Emek Mahallesi'nde kurulan pazaryerini ziyaret etti. Ziyarette pazar esnafı ve vatandaşlar, ekonomik koşullara ilişkin yaşadıkları sorunları dile getirdi. Kentin gelir seviyesi görece yüksek bölgelerinden biri olan Emek Mahallesi'ndeki pazaryerinde tezgahların büyük bölümünün öğleden sonra olmasına rağmen boş kaldığı, alışveriş yapan vatandaş sayısının ise oldukça düşük olduğu gözlendi.

"Bakın şu pazara, kimse yok, bomboş"

Pazar esnafı, yüksek maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle satış yapamadıklarını belirterek, "Sabahın erken saatlerinde tezgahımızı kurduk ama müşteri yok. Sinek avlıyoruz. Bugün asgari ücret 22 bin lira ama bir Cumhuriyet altını 40 bin lira. Bir insan düğüne gidip bir altın takacak olsa, iki ay yemeden, içmeden ve hiçbir şey almadan o altını almak için çalışması gerekiyor. Bir ay çalışıyor ama bir altın alamıyor. 5-6 ay çalışıyor bir telefon alamıyor. İnsanlar mülteci gibi olmuş, akşam karnı doysa şükür ediyor. İnsanlar krediye yüklen yüklen iflas ediyor. Bakın şu pazara, kimse yok, bomboş" ifadelerini kullandı.

"Bir lahanayı üç kişi birleşip alıyor, artık o günlere geldik"

Bir başka pazar esnafı ise fiyatların yüksek olmasından dolayı zaman zaman halk ile karşı karşıya geldiklerini anlatarak, "Biz de ucuza satıp tezgahımızın bitmesini istiyoruz ama biz pahalı alınca haliyle maliyetinin altında satma şansımız yok. Vatandaş geliyor, fiyatları görünce zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bir lahanayı üç kişi birleşip alıyor, artık o günlere geldik" dedi.

"Geçinmek için bu işi yapmak zorundayım"

Pazarda tezgah açan bir emekli memur da "Aldığım emekli maaşı ile geçinemeyince mecburen ek gelir olsun diye bu işi yapmaya başladım. Doğru dürüst müşteri de yok. Ben emekli memurum, bir kızım Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmeni. Ancak 9 yıldır atama bekliyor. Hayat şartları zor ve geçinmek için bu işi yapmak zorundayım" diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, 16 bin lira emekli maaşı aldığını ancak 15 bin lira ev kirası verdiğini belirterek, "Reziliz, Allah yardımcımız olsun" dedi. Bir başka vatandaş ise "Sürekli kullandığım bir ilacı geçen hafta 100 liraya aldım, bugün gittim 130 lira olmuş" ifadelerini kullandı.

"Çıkın o bin odalı saraylarınızdan ve halkın ne yaşadığını görün"

Hem pazar esnafını ve hem de vatandaşları dinleyen İl Başkanı Vakkas Açar, şöyle konuştu:

"Burası sözün bittiği yer. Bir lahanayı üç kişi birleşip bölüp aldığını söylüyor pazarcı arkadaşımız. Bu artık sözün bittiği yer demek. Daha bunun üzerine başka bir şey söylenmez. Gaziantep'in Emek Pazarı'ndayız. Burası Gaziantep'in gelir seviyesinin ortalamanın üzerinde olduğu bir mahallede bir pazar olmasına rağmen şu saatlerde pazarın en kalabalık olması gereken bir saatte maalesef pazarcılardan başka kimse yok.

Buradan, Gaziantep'in Emek Pazarı'ndan, tüm etkili ve yetkili kişilere sesleniyoruz. Dönün artık, çıkın o süslü odalarınızdan. Çıkın o bin odalı saraylarınızdan, halkın içine gelin, halkın ne yaşadığını görün. Bir lahanayı 3'e bölüp sattığını söyleyen esnaf var burada. Bir lahanayı aynı binada üç kişinin ortak aldığını söyleyen esnafımız var burada. Elinde sepetiyle, pazar içerisinde dolaşıp dolaşıp fiyatlar pahalı olduğu için alışveriş yapamayan amcalarımız, teyzelerimiz var. Yeter artık bu milletin yakasından elinizi çekin. İnin halkın arasına ve sorunları ile ilgilenin."