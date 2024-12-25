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CHP Genel Başkanı Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ederek asgari ücretin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Özel, asgari ücretin gerçek alım gücünün düşük olduğunu belirtirken, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Arslan ise asgari ücretin belirlenme sürecinin eksik olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı ziyaret etti

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

Özel, 2025 için asgari ücretin belirlenmesinin ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti. HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Asgari ücretin yeterli olmadığını belirten Özel, "Devletin belirlediği enflasyon oranı yüzde 48, ancak asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 78. Bu fark, asgari ücretlinin alım gücünü daha da düşürüyor. Bugün 22 bin liralık asgari ücret, gerçekte 10 bin liranın altındaki bir alım gücüne denk geliyor. Hükümet bu rakamlarla halkı gözden çıkardığını açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Sivil topluma, emekçilerin sesinin yükselmesine güç vereceğiz"

Cumartesi günü Ankara'da 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan mitinge katılacaklarını söyleyen Özel, "Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Tandoğan'daki mitinge davet ediyorum. Oraya etkin bir katılım göstereceğiz. Sivil topluma, emekçilerin sesinin yükselmesine güç vereceğiz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Tüm yönleriyle eksik bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının baştan itibaren sağlıklı bir asgari ücret çıkaramayacağı konusunda her seferinde konuşmaya devam ettik. Malaesef biz aralık ayında asgari ücret tartışmalarıyla, sonunda da asgari ücretin nasıl belirlendiği noktasında dün yaşadık ki bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücretin çıkması söz konusu değil. Katılımcı değil. Gerçekten çoğulcu bir yapıya sahip değil. Demokratik değil aynı zamanda uzlaşmayı öneren, isteyen bir yapı değil" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi bizi de çok şaşırttı ve son derece üzdü"

Asgari ücretin yeterli olmadığını belirten Arslan, "Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi bizi de çok şaşırttı ve son derece üzdü. En azından TÜİK'in rakamlarını dikkate alsanız bile yüzde 45 civarında bir enflasyon söz konusu. Bunun üzerinde bir refah payıyla hiç değilse asgari şartlarda bir belirleme söz konusu olacakken maalesef enflasyonun altında bir rakamın belirlenmiş olması bizi gerçekten üzdü. Çünkü bu bir asgari ücret değil. Bu geçim ücreti, Türkiye'de geçinmenin şartlarını çok iyi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı Ziyaret Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Yerel
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