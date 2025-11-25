CHP Elazığ İl Başkanı: Emlak Yönetim Yüksek Aidat Toplayıp Hizmette Başarısız

(ELAZIĞ) - CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, Elazığ'da depremlerin ardından yapılan konutlarda Emlak Yönetim'in yüksek aidatlar topladığını ancak hizmette sınıfta kaldığını belirtti.

Duran, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'deki Elazığ ve 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin büyük fedakarlıkla Elazığ'da binlerce güvenli konut inşa ettiğini ancak bu önemli yatırımın Emlak Yönetim'in yetersiz uygulamaları nedeniyle gölgede kaldığını ifade etti.

Elazığ'da inşa edilen TOKİ konutları için vatandaşların aylık ortalama 900 lira öderken, site yönetimlerine ise bin liraya varan aidat ödemek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Duran, "Buna rağmen temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi gibi en temel hizmetlerden dahi memnun değiller. Emlak Yönetim yüksek aidatlar toplamakta ancak hizmette sınıfta kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Duran, devletin milyarlarca liralık yatırımıyla yapılan modern konut alanlarında, ekilen ağaç ve çimlerin kuruduğunu, çevre düzeninin bozulduğunu ve ortak alanların bakımsız kaldığını, asansörlerin bir çoğunun çalışmaz halde olduğunu ve garaj kapılarının çalışmadığını dolayısıyla bu alanların güvenlik zafiyeti oluşturduğunu aktardı.

Bu durumun hem kamu kaynaklarının israfına hem de vatandaş memnuniyetsizliğine yol açtığına dikkati çeken Duran, Emlak Yönetim'e aidat yükünün hafifletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması çağrısında bulundu.

Duran açıklamasında, "Devletin örnek bir konut projesi olarak inşa ettiği bu alanlar, kötü yönetim anlayışıyla değil, vatandaş memnuniyetiyle anılmalıdır" ifadesine yer verdi.