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Çaycumalı Kadınların El Emeği Ürünleri İçin Yeni Mağaza Açılıyor

Çaycumalı Kadınların El Emeği Ürünleri İçin Yeni Mağaza Açılıyor
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Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, ÇAYBEL ve ÇAYKA iş birliğiyle açılacak yöresel ürünler teşhir ve satış mağazasının kadın girişimcilere sağlayacağı fırsatları vurguladı. Proje, yerel kadınların üretimini sergileyerek ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, ÇAYBEL ve Çaycumalı Kadınların Emeği Kooperatifi (ÇAYKA) iş birliğiyle, Çaycumalı kadınların el emeği ürünlerini satışa sunacak olan yöresel ürünler teşhir ve satış mağazasının açılışına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Arasta Çarşısı'nda yapılan incelemede, mağazanın kadın girişimcilere sağlayacağı fırsatlar ve bölge ekonomisine katkı sağlama potansiyeli vurgulandı. Projenin amacı, yerel kadınların üretimlerini sergileyerek satış yapmalarına olanak tanımak, aynı zamanda yöresel ürünlerin tanıtımını yaparak bölgenin kültürel değerlerini yaşatıyor.

Kaymakam Adem Kaya, mağazanın sadece kadınlara ekonomik anlamda katkı sağlamayacağını, aynı zamanda yerel kültürün güçlenmesine ve turizm açısından bölgenin cazibe merkezi haline gelmesine katkı sunacağını belirtti. Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise, projeye verdikleri desteğin kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını teşvik edeceğini ifade etti.

Mağaza açılışı için geri sayım başlarken, Çaycumalı kadınların el emeği ürünleriyle desteklenen bu projeye bölge halkı da ilgi gösteriyor. Mağaza, hem yöresel ürünlere olan ilgiyi artırmayı hem de kadınların girişimcilik kapasitesini yükseltmeyi hedefliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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