Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nde Üretim Başladı

Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nde Üretim Başladı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayata geçirilen Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nde üretim resmen başladı. 524 dekar alanda kurulan, 200 milyon TL yatırımla altyapısı tamamlanan proje, sürdürülebilir tarım ve teknolojik üretim modeli ile dikkat çekiyor. Projenin yılda 750 milyon TL ekonomik katkı sağlaması ve 1.000 kişiye istihdam sunması bekleniyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayata geçirilen Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) üretim resmen başladı. 524 dekar alan üzerine kurulan ve 200 milyon TL yatırımla altyapısı tamamlanan proje, tarımda sürdürülebilir ve teknolojik üretim modeliyle dikkat çekiyor.

Organize Tarım Bölgesi; 15 modern sera ve 3 sanayi parselinden oluşuyor. Projede, fide, sebze, meyve ve süs bitkilerinin kesintisiz üretimi hedefleniyor. Yüksek teknoloji altyapısı, sıfır atık yaklaşımı ve çevre dostu uygulamalarıyla Çaycuma Sera OTB, hem üretim kapasitesi hem de çevresel duyarlılığıyla ön plana çıkıyor.

Çaycuma Sera OTB'nin bölgeye önemli bir istihdam sağlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 1.000 kişiye doğrudan iş imkanı sunulacak. Ayrıca, yılda 750 milyon TL'lik ekonomik katkı sağlayarak hem Zonguldak ekonomisine hem de Türkiye'nin tarım sektörüne ivme kazandırması hedefleniyor. Çaycuma Sera OTB'nin sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve teknoloji odaklı kalkınmanın örnek modeli olduğu vurgulandı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; "Zonguldak'ın Yeni Teknolojik Tarım Üssü: 524 dekar alanda kurulan Çaycuma Sera OTB'de Üretim Başladı.200 Milyon TL destekle altyapısı tamamlandı.5 sera + 3 sanayi parselinden oluşmaktadır.1.000 kişiye istihdam,750 Milyon TL yıllık ekonomik katkı, Yüksek teknoloji, sıfır atık, sürdürülebilir üretim altyapısı, fide, sebze, meyve ve süs bitkilerinde kesintisiz üretim. "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı"nda Organize Tarım Bölgeleriyle üretimi büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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