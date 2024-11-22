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Çaycuma Manda Yoğurdu Projesi Onaylandı

Çaycuma Manda Yoğurdu Projesi Onaylandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, manda yoğurdunun coğrafi işaretle markalaşması amacıyla hazırlanan proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. İlçe Tarım Müdürü Rıfat Verim, sosyal medya hesabından müjdeyi duyurdu.

Zonguldak İli Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan coğrafi işaretli "Çaycuma manda yoğurdu" projesi onaylandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim projenin onaylandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çaycuma ilçesinde ilk ve tek Coğrafi işaretli ürün olma özelliği taşıyan Çaycuma manda yoğurdunun proje başvurusunu inceleyen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), manda yoğurdunun markalaşması anlamında önemli olan projeyi onayladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çaycumamız için hayırlı olsun. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi kapsamında 'Çaycumamanda yoğurduMarkalaşıyor' projesi kabul edilmiştir. Emeği geçen ve destek olan herkese Çaycumalı Yetiştiricilerimiz adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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