Çankırı Valisi Taşolar görevinin ilk gününde şehit ailesini ziyaret etti

Çankırı Valisi Fırat Taşolar, görevinin ilk gününde 2018 yılında çığ düşmesi neticesinde şehit olan Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın ailesini ziyaret etti.

Çankırı Valisi Fırat Taşolar, görevinin ilk gününde 2018 yılında çığ düşmesi neticesinde şehit olan Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesiyle Çankırı Valiliğine atanan Mustafa Fırat Taşolar, bugün kente gelerek göreve başladı. Taşolar, görevinin ilk gününde, eşi Didem Taşolar ile Bitlis'in Hizan ilçesinde, 2018 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında çığ düşmesi neticesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Taşolar şehit ailesi ile sohbet ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Taşolar ve eşi Didem Taşolar daha sonra 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Çankırı'ya yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti. - ÇANKIRI