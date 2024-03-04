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Çanakkale Valisi: Deprem Sonrası Herhangi Olumsuz Bir Durum Tespit Edilmedi

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4.9'luk deprem sonrası ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi. Yenice'de depremi hisseden bir vatandaş, yaşadıklarını anlattı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4.9'luk deprem sonrası ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Depremin merkez üssü Yenice ve çevresinde ise vatandaşlar sokağa çıktı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4.9'luk deprem sonrası ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

Yenice'de depremi hisseden bir vatandaş, "Kısa süreli bir sarsıntı oldu. Şu anda dışarıda bekliyoruz. Evlere giremiyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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