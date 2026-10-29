Çanakkale'de tarım ve orman birimleri Ekim toplantısında 2027 ÇKS kayıtlarını görüştü

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Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı taşra birimleri Ekim ayı koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı taşra birimleri Ekim ayı faaliyetlerini değerlendirmek için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda; 2027 ÇKS kayıtları ve kırsal kalkınma yatırımları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü hazırlıkları, damla sulamayla çeltik yetiştiriciliği ve tarla günü etkinlikleri, baraj doluluk oranları ve ekim yağışlarının üretime etkisi, Biga Fuarı ile Yenice Festivali değerlendirildi.

Çanakkale İl Tarım ev Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Tarım ve ormancılıkta verimliliği, sürdürülebilirliği ve kurumlar arası iş birliğini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı