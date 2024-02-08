Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı" çerçevesinde, 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında Çanakkale'de 205 bin büyükbaş hayvan, şap hastalığına karşı aşılanacak.

Aşılama programına katılan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Şap Aşılama Kampanyası çerçevesinde Çanakkale'deki tüm büyükbaş hayvanlar, şap hastalığından korunmak için aşılanacak. Aşılama işlemi, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görevlendirilen veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknikerleri tarafından yapılacaktır. 2024 yılı şap aşısının ilk dozu hayvan sahiplerinden aşı bedeli alınmadan uygulanacaktır. Aşılama, hayvanların bulunduğu ahırlarda veya belirlenen toplanma alanlarında yapılacaktır. Şap hastalığı, büyükbaş hayvanlarda oldukça bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Aşılama, şap hastalığından korunmanın en etkili yöntemidir. Aşı, hayvanlarda herhangi bir yan etkiye neden olmamaktadır. Aşılama, hayvanların sağlıklı ve üretken kalmasına katkıda bulunur. Tüm hayvan sahiplerinin, büyükbaş hayvanlarını 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında aşılatmaları önemle rica olunur. Aşılama ile ilgili detaylı bilgi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine veya veteriner hekimlere başvurulabilir. Bu kampanya ile Çanakkale ilindeki büyükbaş hayvanların şap hastalığından korunması ve ilimiz hayvancılığının korunması hedeflenmektedir. Hayvan sahiplerinin bu kampanyaya destek vererek, hayvanlarının ve ilimiz hayvancılığının geleceğini korumasına katkıda bulunmaları önemlidir" dedi. - ÇANAKKALE