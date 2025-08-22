Camel Tekstil, Küresel Başarılarını Artırıyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Camel Tekstil, iplik, yün iplik, örgü, gıda ve inşaat sektörlerinde dünya genelinde başarılarına başarı katan bir marka olarak dikkat çekiyor.

Camel Tekstil, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki idari ofisi ile iplik, yün iplik, örgü, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren ve dünya genelinde başarılarına başarı katan bir marka olarak dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydıner, Camel Tekstil'in küresel yatırımları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Global yatırımlar ve büyüme:

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydıner, global yatırımlar ve büyüme verileri ile ilgili bilgi vererek, "Camel Tekstil, Türkiye'den başlayarak dünya genelinde büyümesini sürdürüyor. Şirketin Senegal'de bulunan 7 mağazası ve 1 ana merkez ofisi, örgü ürünleri ve enerji içeceklerinin satışını gerçekleştiriyor. 20 yıldır faaliyet gösteren bu merkez, 40 bin m kapalı alanı ile Türkiye'den ihracat yapılan ürünleri toplayarak, Güney Afrika'ya satışı sağlıyor. Ayrıca, Senegal'de inşaat sektöründe de aktif olan Camel Tekstil, konut ve villa inşaatları yaparak bu alanda da adını duyuruyor" dedi.

Uşak'ta yün iplik üretimi yapılıyor

Camel Tekstil'in Uşak'ta iplik üretimi yaptığını da vurgulayan Murat Aydıner, "Camel Tekstil'in Uşak'taki üretim tesisinde yün iplik üretimi gerçekleştiriliyor. Yüksek kaliteli yün iplikleri, hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. Yün iplik üretimindeki titizlik ve kalite, Camel Tekstil'in global marka değerine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Enerji içecekleri ile Güney Afrika'da ilgi odağı

Camel Tekstil'in gıda sektöründe de faaliyet gösterdiğini ve enerji içeçekleri ile Güney Afrika'da yoğun ilgi gördüğünü aktaran Aydıner, "Camel Tekstil'in 2022 yılından beri ürettiği enerji içeceği, özellikle Güney Afrika'da büyük ilgi görüyor ve severek tüketiliyor. Bu başarının arkasında, Camel Tekstil'in yenilikçi yaklaşımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı yatıyor. Enerji içeceğinin kalitesi ve lezzeti, Camel Tekstil'in gıda sektöründeki başarısını pekiştiriyor" ifadelerine yer verdi.

Gelecek yatırımları

Geleceğe yönelik yatırım çalışmaları ile ilgili de konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydıner, "Önümüzdeki günlerde de yatırımlar devam edecek. Şirket, mevcut faaliyet alanlarını genişletmeyi ve yeni projelerle global başarısını artırmayı hedefliyor. Camel Tekstil, yenilikçi vizyonu ve küresel stratejileri ile geleceğe yatırım yapmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Camel Tekstil ile hedefimiz her adımda başarı"

Aydıner, sözlerinin sonunda her adımda başarı hedefleri olduğunu da aktararak, "Camel Tekstil, iplik, yün iplik, örgü, gıda ve inşaat sektörlerindeki faaliyetleri ve global yatırımları ile sektörde öncü bir marka olarak yükseliyor. Camel Tekstil'in başarı yolculuğu hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP