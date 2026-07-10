Çaldıran'da gençlik rüzgarı ve 'Dondurmacı Hoca' Coşkusu: Yaz Kur'an kursları turnuvalarla renkleniyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik büyük bir futbol ve satranç turnuvası düzenleniyor.

Çaldıran'da bu yaz, camiler ve Kur'an kursları sadece dini eğitimlerin verildiği alanlar olmaktan çıkıp; sporun, zeka oyunlarının ve eğlencenin merkezi haline geliyor. Çaldıran İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında geniş kapsamlı bir futbol ve satranç turnuvası düzenleniyor.

Hafta başından itibaren yoğun bir mesai harcayan İlçe Müftülüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ve köylerdeki tüm Kur'an kurslarını tek tek ziyaret ederek turnuvaların tanıtımını gerçekleştiriyor. Başvuruların ve kuralların anlatıldığı ziyaretler, çocuklarda büyük bir heyecan uyandırıyor.

Daha önce Çaldıran halkının ve çocukların büyük beğenisini kazanan, kamuoyunda "Dondurmacı Hoca" olarak bilinen etkinlik ve ikram geleneği bu turnuva tanıtımlarında da sürdürülüyor. Ekipler, gittikleri köylerde sadece turnuva tanıtımı yapmakla kalmıyor; müftülüğün tamamen kendi imkanlarıyla ürettiği buz gibi soğuk içecekleri ve ikramları öğrencilere dağıtıyor. Kavurucu yaz sıcaklarında hem turnuva müjdesi alan hem de ikramlarla serinleyen çocukların mutluluğu renkli görüntülere sahne oluyor.

Düzenlenen turnuvalar ve yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Evlatlarımızın yaz tatillerini en verimli, en sağlıklı ve ahlaki değerlerle bezenmiş bir şekilde geçirmelerini çok önemsiyoruz. Bu yıl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çok güzel bir sinerji yakaladık. Amacımız, camilerimizi ve Kur'an kurslarımızı çocuklarımız için birer cazibe merkezi haline getirmek. Onlar burada hem yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğreniyor hem de düzenleyeceğimiz futbol ve satranç turnuvalarıyla bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyorlar" dedi.

Müftü Geylani, köylerde büyük ilgi gören "Dondurmacı Hoca" ikramlarına ve turnuva sürecine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekiplerimiz bu hafta boyunca adeta Çaldıran'ın altını üstüne getirerek her kursumuza ulaşıyor. Bizler sadece teorik eğitimle kalmıyoruz; Peygamber Efendimizin (S.A.V.) çocuklara yaklaşımındaki o şefkati, sevgiyi ve ikram kültürünü de sahaya yansıtıyoruz. 'Dondurmacı Hoca' projemiz kapsamında, kendi ürettiğimiz soğuk içecekleri köylerdeki evlatlarımıza ikram ederek onlara sıcak yaz günlerinde bir nebze olsun serinlik ve neşe katmaya çalışıyoruz. Bu turnuvaların kaybedeni olmayacak; dostluk, kardeşlik ve Çaldıran'ın gençliği kazanacak. Projede emeği geçen tüm kurum amirlerimize, hocalarımıza ve bizleri bağrına basan velilerimize şükranlarımı sunuyorum."

İlçe genelindeki tanıtım ve başvuru çalışmalarının bu hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde çekilecek kuraların ardından, yeşil sahalarda futbol turnuvasının, masalarda ise strateji dolu satranç turnuvasının ilk hamleleri yapılacak. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünün katılımıyla sürpriz ödüller takdim edilecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı