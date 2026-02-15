Haberler

Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolcusu

Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolcusu
Güncelleme:
Türkiye'nin yeni derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye hareket etti. 7'nci nesil gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapma kapasitesine sahip.

Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, bugün Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlanacak. Tören öncesi gemi dronla görüntülendi.

7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında gerçekleştirecek. 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 114 metre kule yüksekliğine sahip gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. Geminin iç bölümleri ve teknik donanımı da kameralara yansıdı. 'Çağrı Bey' gemisi, öğleden sonra Taşucu Limanı'ndan hareket edecek.

Somali açıklarında daha önce Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi tarafından toplanan ve Ankara'da analiz edilen veriler doğrultusunda deniz kuyusu sondajı yapılmasına karar verildi. Çağrı Bey, bu kapsamda görevlendirildi.

Gemi, kule yüksekliği nedeniyle Süveyş Kanalı'nı kullanamayacak. Akdeniz'i geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açılacak olan Çağrı Bey, Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçip Somali'ye ulaşacak. Görev süresince gemiye Türk donanmasına ait unsurlar da eşlik edecek.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur katılacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
