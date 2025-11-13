Büyük Menderes Nehri'nde Balık Avlamak Stresten Kurtulmanın Yolu

Aydın'ın Söke ilçesi ile Didim ilçesi arasında kalan Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü bölgenin yakınlarında bulunan sulak alanlar stres atmak isteyenlerin akınına uğruyor. Her gün yüzlerce kişinin oltasını alıp balık avladığı bölgede balıkçılık kadar av malzemeleri satışı da önemli bir sektör olarak varlığını sürdürüyor.

Ekonomik olarak bakıldığında olta ile balık tutmanın getirisinden çok götürüsü olduğunu ancak haftanın stresini oltası ile attığını belirten Mahsun Balat, fırsat buldukça balık tutmaya geldiğini belirterek, "Bu uğraş ilginç bir alışkanlık. Hatta birçok kişi için bağımlılık denilebilir. Bu oltada ne vardır bilinmez. Ancak oltasını alıp suya atan herkes stresten kurtulur. Ben de gençliğimden bu yana olta balıkçılığı yaparım. Adeta bağımlısı olduk. Gençlere pek tavsiye etmiyorum" dedi.

Balıkçılığın en keyifli yanının balığı yemek değil yakalamak olduğunu da belirten 50 yaşındaki Mahsun Balat, ayın belli günlerinde Atburgazı Köyü'nden balık tutulan bölgeye geldiğini belirterek, "Aslında her gün köye balık satıcıları geliyor. Ancak balığı yakalayıp yemenin keyfi bir başka oluyor. Bizim gibi olta balıkçılığının bağımlısı olan kurtulamıyor. Bu nedenle gençlerin balıkçılığa bulaşmamasını tavsiye ediyorum" diyerek özellikle çalışma hayatının için de olanlar emekli oluncaya kadar olta balıkçılığından uzak durmasını tavsiye etti. - AYDIN