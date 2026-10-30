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Bursaspor ve Bursa Fan Clup yönetimi maç öncesi Ankara-Bursa Derneği'ni ziyaret etti

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Bursaspor ve Bursa Fan Clup yönetimi maç öncesi Ankara-Bursa Derneği'ni ziyaret etti
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Bursaspor ve Bursa Fan Clup yönetimi, Ankara'da oynanacak maç öncesi destek için Ankara-Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı'yı ziyaret etti. Görüşmede Bursaspor bağının güçlenmesi ve Ankara'da Bursa için daha etkili olunabilmesi konuları ele alındı.

Bursa'nın Ankara'daki lobisi güçleniyor.

Bursaspor ve Bursa Fan Clup yönetimi Ankara'da Bursaspor'un oynayacağı maç öncesi destek için Ankara-Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı'yı ziyaret ettiler.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Bursa Fan Clup Başkanı Murat Hoşgör Ankara-Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İsmet Kazancı dernek ile uzun yıllardır, Ankara'daki Bursalıları bir araya getirip Bursa için lobi oluşturmaya çalışıyor. Derneğin Ankara Kalesi'ndeki merkezinde; Bursaspor bağının güçlenmesini ve Ankara'da Bursa için daha etkili olunabilmesini konuları görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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