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Bursalı Yardımsever İşveren, 400 Hanenin 600 Elektrik Faturasını Ödedi

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Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Ne nakdi yardım, ne erzak, ne de bakkal hesabını kapatan yardımsever, 400 hanenin ödenmemiş 600 elektrik faturasını ödedi.

Sanayici, işveren ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok kurumun yanı sıra bireysel yardımlar, insanları sevindiriyor. Bursalı yardımsever bir işveren, ekonomik anlamda zorluk yaşayan ailelerin elektrik faturalarını ödedi. Ailelere destek olmak isteyen kişi, Uludağ Elektrik şirketinden ödeme güçlüğü yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti. Harekete geçen ekipler, mesken abonelerinin elektrik faturalarını belirledi. Bu kişiler belirlenirken sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan kişiler tercih edildi.

Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uludağ Bursa İnsan Hakları Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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