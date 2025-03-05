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Bursa'ya Yeni Tenis Temsilcisi Atandı: Aslıhan Köse Projeleriyle Fark Yaratacak

Bursa'ya Yeni Tenis Temsilcisi Atandı: Aslıhan Köse Projeleriyle Fark Yaratacak
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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Bursa İl Temsilciliği görevine atanan Aslıhan Köse, tenis sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Bursa'nın tenis potansiyelini artıracak projeler hazırlayacak olan Köse, genç yeteneklerin keşfedilmesi için de çalışmalara başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Bursa İl Temsilciliği görevine atanan Aslıhan Köse spor alanında yapacağı projelerle geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Bursa'nın spora olan ilgisi ve güçlü olanlarla büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Köse, tenis sporunun kentte önemli bir gelişim alanının bulunduğunu belirtti.

Köse, "Tenis ilimizde önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyel en iyi puanlar ve tenis sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için var gücümüzle birlikte çalışacağız" dedi.

Tenisin yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda disiplin ve aktivite kazandıran bir spor dalı olduğunu ifade eden Köse, çocukların ve gençlerin bu değerlerin yetişmesine katkı sağlamasının en büyük avantajlarından biri olduğunu dile getirdi.

Bu doğrultuda, Bursa'da tenis sporunun daha fazla kişi tarafından başarısını sağlamak adına çeşitli projeler hayata geçirilecek. İlk hedefler arasında, mevcut tenis tesislerinin daha etkin kullanılması, yeni tenis kortlarının yapımının teşvik edilmesi ve antrenörlerle iş birliği içinde genç yeteneklerin keşfedilmesine destek olacak.

Ayrıca çocuklar ve öğrenciler için tenis sevgisini artıracak organizasyonlar düzenlenerek, Bursa'nın tenis alanında daha iyi görünmesi sağlanacak.

Sporcular, antrenörler, kulüpler ve ailelerle yakın bir iletişim içinde ilerlemeye devam eden süreç boyunca Köse, "Bursa'da tenis sevgisini artırma ve bu spora gönül veren herkesin yanında olmak için üzere katkı sağlamaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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