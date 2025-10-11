Bursa Uludağ Üniversitesi ve Dünya Alpagut Federasyonu'ndan Önemli İşbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Dünya Alpagut Federasyonu (WAF), Türklerin tarihi savaşçı ruhunu günümüzün mücadele sporuna dönüştüren alpagutu akademik ve bilimsel temellerle desteklemek amacıyla kapsamlı bir işbirliği protokolüne imza attı.

Alpagut'un kültürel kimliği bilimselleştirilecek

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; "Bu protokol, sporu bilimin ışığında geliştirmeyi, genç sporcularımıza uluslararası düzeyde yeni fırsatlar sunmayı ve alpagutun kültürel kimliğini bilimsel temellerle güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu tarz müsabakalarla sporun sosyal medyada yaygınlaşması, hem sporun hem de üniversitemizin tanıtımında büyük fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Hak ettiği konuma gelecek

Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Arabacı ise, bu sporun hem tarihi hem de kültürel bir savaş sanatı olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Arabacı; "Alpagut, kökleri Orta Asya'ya uzanan, disiplin, ahlak ve mücadele ruhunu temel alan bir spor dalıdır. Türkiye'nin bu kültürel mirasa sahip çıkması büyük önem taşıyor. Spor Bakanlığı çatısı altına alınmasıyla ilgili yaptığımız başvurunun kısa sürede sonuçlanacağına inanıyoruz. BUÜ ile yaptığımız işbirliği, bu spor dalını ülkemizde hak ettiği konuma ulaşmasına önemli katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

5. Dünya şampiyonası BUÜ'de

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı da, işbirliği kapsamında önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapılacağını duyurdu. Yaklaşık 20 ülkenin katılacağı 5. Alpagut Dünya Şampiyonası, 3-7 Aralık tarihlerinde üniversitenin spor salonunda düzenlenecek. Arabacı, bu organizasyonun üniversitenin uluslararası görünürlüğüne ve Türk coğrafyasındaki ülkelerle ilişkilere katkı sağlayacağını ifade etti.

Törende üniversite ve federasyon yöneticilerinin yanı sıra akademik ve idari personel ile sporcular da hazır bulundu. Program, protokolün imzalanmasının ardından sona erdi. - BURSA