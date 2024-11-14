Bursa Uludağ Üniversitesi Danışmanlar Kurulu Toplandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) tarafından kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin yer aldığı 46 üyeli Danışmanlar Kurulu bir araya geldi.

ULUSEM yönetimine önerilerde bulunması ve gerekli durumlarla katkı sağlaması hedeflenen Danışmanlar Kurulu, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz başkanlığında toplandı. 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurulda görev alan herkese teşekkür etti.

Araştırma üniversitesi hedefine katkı sağlayacak

Bir araştırma üniversitesi statüsünde yer aldıklarına işaret eden Rektör Yılmaz; "Bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Yarım asırlık bir akademik deneyime sahibiz. Bunun yanında Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir lig. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu sıralamada yükselebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Toplam 31 parametrede faaliyetlerimiz değerlendiriliyor. Üniversitenin kent ve toplumla ilişkileri de değerlendirmeye alınan parametrelerden birisini içeriyor. Son 1 yılda yaptığımız çalışmalar sayesinde yavaş yavaş yükselme ibareleri yakaladık. Potansiyelimize baktığımızda çok daha yukarılarda olmayı hak ediyoruz. O seviyelerde olabilmek için de çok çalışıyoruz. Oluşturulan ULUSEM Danışmanlar Kurulu da bize bu anlamda kıymetli katkılar sağlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Fikir alışverişi yapıldı

Toplantıda konuşan İl Ticaret Müdürü İsmail Arslanlar, Bursa için önemli olan birçok konuda ULUSEM ile çalışmanın kurumlara değer katacağını belirtti. BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, teknik destek çağrıları ve bu çağrılardaki eğitimler konusunda ULUSEM ile işbirliği yapılabileceği konusunu vurguladı. TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ise çalışanların becerilerinin yenilenip güncellenmesi açısından sürekli eğitimin öneminde bahsetti. Toplantıda yer alan TSE Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev da yeşil dönüşüm, sürdürülebilir yönetim sistemleri konularının Bursa için öneminden bahsederek, kurumsal işbirlikleri için hızla adım atılması gerektiğini belirtti.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Danışmanlar Kurulu üyeleri tarafından proje üretilmesi gereken alanlara yönelik görüşler aktarıldı. - BURSA