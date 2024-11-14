Üye Girişi
Haberler

Bursa Uludağ Üniversitesi Danışmanlar Kurulu Toplandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Danışmanlar Kurulu Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) tarafından oluşturulan 46 üyeli Danışmanlar Kurulu, 2024 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere toplandı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurulun üniversitenin araştırma üniversitesi hedefine katkı sağlayacağını vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) tarafından kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin yer aldığı 46 üyeli Danışmanlar Kurulu bir araya geldi.

ULUSEM yönetimine önerilerde bulunması ve gerekli durumlarla katkı sağlaması hedeflenen Danışmanlar Kurulu, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz başkanlığında toplandı. 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurulda görev alan herkese teşekkür etti.

Araştırma üniversitesi hedefine katkı sağlayacak

Bir araştırma üniversitesi statüsünde yer aldıklarına işaret eden Rektör Yılmaz; "Bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Yarım asırlık bir akademik deneyime sahibiz. Bunun yanında Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir lig. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu sıralamada yükselebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Toplam 31 parametrede faaliyetlerimiz değerlendiriliyor. Üniversitenin kent ve toplumla ilişkileri de değerlendirmeye alınan parametrelerden birisini içeriyor. Son 1 yılda yaptığımız çalışmalar sayesinde yavaş yavaş yükselme ibareleri yakaladık. Potansiyelimize baktığımızda çok daha yukarılarda olmayı hak ediyoruz. O seviyelerde olabilmek için de çok çalışıyoruz. Oluşturulan ULUSEM Danışmanlar Kurulu da bize bu anlamda kıymetli katkılar sağlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Fikir alışverişi yapıldı

Toplantıda konuşan İl Ticaret Müdürü İsmail Arslanlar, Bursa için önemli olan birçok konuda ULUSEM ile çalışmanın kurumlara değer katacağını belirtti. BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, teknik destek çağrıları ve bu çağrılardaki eğitimler konusunda ULUSEM ile işbirliği yapılabileceği konusunu vurguladı. TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ise çalışanların becerilerinin yenilenip güncellenmesi açısından sürekli eğitimin öneminde bahsetti. Toplantıda yer alan TSE Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev da yeşil dönüşüm, sürdürülebilir yönetim sistemleri konularının Bursa için öneminden bahsederek, kurumsal işbirlikleri için hızla adım atılması gerektiğini belirtti.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Danışmanlar Kurulu üyeleri tarafından proje üretilmesi gereken alanlara yönelik görüşler aktarıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi

Konser muamması yanıt bulmadan Yavaş'a ikinci darbe

 Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt

CHP'li milletvekillerinin sözlerine Bakan Tekin'den olay yanıt

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

İntihar etmek için çatıya çıktı ama asıl vahşet evde yaşanmış
İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider

Açılan soruşturma İmamoğlu'nun umurunda değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.