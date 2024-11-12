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Bursa'nın Kestane Şekeri, Paris Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Bursa'nın Kestane Şekeri, Paris Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü
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İlka Şekerleme, Paris SIAL Fuarı'nda Bursa'yı temsil ederek kestane şekerinin uluslararası alandaki potansiyelini vurguladı. Fuar geri dönüşleriyle yeni iş birliklerine olan umutlarını artırdı.

Bursa markalı kestane şekeri Paris'teki fuarda ilgi gördü.

İlka Şekerleme, bu yıl 60. yılını kutlayan ve dünyanın en prestijli gıda fuarlarından biri olan Paris SIAL-Salon International de L'Alimentation'da 8. kez yer aldı.

Kardelen ve Yaylacık markalarıyla Türkiye pazarında güçlü bir yer edinen, yurt dışında ise Cardelion markasıyla tanınan İlka Şekerleme, bu yıl 60. yılını kutlayan ve dünyanın en prestijli gıda fuarlarından biri olan Paris SIAL-Salon International de L'Alimentation'da 8. kez yer aldı. Ekim ayı sonunda gerçekleşen fuarda marka standına gösterilen yoğun ilgi, İlka Şekerleme için yeni iş birliklerinin kapısını araladı.

"Bursa ve Türkiye'yi gururla temsil ettik"

Paris SIAL Fuarı'nda Bursa'yı ve Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, bu yıl fuarın 60. yılını kutladığını vurguladı. "8. kez katıldığımız SIAL Paris 2024'e 130 ülkeden, 7 bin 500 firma katıldı ve Türkiye, İtalya ve İspanya'nın ardından en büyük 3. yabancı iştirakçi ülke oldu. 37 ilin Ticaret Odalarının öncülüğünde yaklaşık 300 Türk üretici fuarda yer alırken, 50 kadar firma bireysel olarak stant kurdu. Biz de İlka Şekerleme olarak Cardelion markamızla ülkemizi ve Bursa'yı bireysel olarak temsil ettik" dedi.

Fuarda Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir ve Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün ile birlikte verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Akgün, "Bursa kestane şekerimizi standımızda ikram ederek çok olumlu geri dönüşler aldık. Fuar dönüşünde de ziyaretçilerimizle iş birliği görüşmelerine devam ediyoruz. Fuardan umutluyuz; yeni iş birliklerine kapı aralayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk kestanesi dünya pazarında güçleniyor

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, kestane şekeri sektörünün Batı Avrupa'da gelişmiş olmasına rağmen Türkiye'nin de bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Mümin Akgün, "Türkiye'de ve dünyada kestane şekeri ve şekerlemeye uygun kestane üretiminde gelişime açık bir pazar var. Biz de Kardelen Kestane Şekeri olarak bu alanda yatırım yapmaya devam ediyor ve Paris SIAL Fuarı gibi uluslararası etkinliklere düzenli olarak katılarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz" dedi.

Fransız rakiplerle rekabet ve Türk kestane şekerinin avantajları

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de, dünya kestane şekeri pazarında İtalyan ve Fransız firmalarının etkili olduğunu belirtti. Özdemir, Fransızların "Marrons Glacés" olarak adlandırdıkları ürünün, fazla şekerli olmasından dolayı, Türk usulü kestane şekerine göre daha az tercih edildiğini söyledi. Deniz Utku Özdemir, "Dünya genelinde daha az şekerli ürünlere ilgi artıyor, bu nedenle Türk usulü kestane şekerimizin uluslararası pazarlarda geleceğinin daha parlak olduğuna inanıyoruz. Fuarlarda ürünümüz tüm dünyaya tanıtmaya özen gösteriyoruz. Katıldığımız bu fuarlar sayesinde ürünlerimize ilgi tüm dünyada artarak devam ediyor " dedi.

Özdemir ayrıca, fuarda Avrupa'nın yanı sıra Kuzey Amerika, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinden firmalarla da iş birliği görüşmeleri yaptıklarını belirterek, "Fuarda Türk kestane şekerini yakından tanımak isteyen Batı Avrupalı firmaların standımıza olan ilgisi de oldukça yüksekti. Sektörün devlet tarafından desteklenmesiyle Türkiye'nin yakın gelecekte pazarda daha çok söz sahibi olacağına inanıyoruz" dedi.

"Dijital pazarlama ile global müşteri kitlesine ulaşıyoruz"

İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün de markanın dijital platformlardaki başarısını vurguladı. Tolga Akgün, "Dijital kanallar üzerinden küresel müşteri kitlesine ulaşarak geleneksel lezzetimizi tüm dünyaya tanıtıyoruz" diyerek Kardelen ve Cardelion'un dijital stratejilerle büyüme hedeflerine dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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