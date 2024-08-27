Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Marmarabirlik'i ziyaret etti

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar Marmarabirlik'e ziyarette bulundu. Acar, 2024/25 ürün alım kampanyası öncesi Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Hidamet Asa, "Son yılların en yüksek rekoltesini bekliyoruz. Ürün alım kampanyası öncesi Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak gerekli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Zeytin üreticimiz mağdur edilmeyecektir. Bu konuda üreticilerimiz rahat olsun, panik yaşamasınlar. Ortaklarımızdan gerçeğe yakın beyan vermelerini istiyoruz. Tarım ürün fiyatlarının geri geldiği böyle zor bir yılda, ortaklarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Bu kurum asla zarar görmemeli" dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, "Sayın Başkanımızla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu sene zeytinde rekolte beklentisi çok yüksek. Her zaman olduğu gibi Marmarabirlik'in zeytin üreticisinin yanında olacağına inanıyoruz. Üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, bereketli bir kampanya olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA