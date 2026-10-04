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Bursa'da yaklaşık 1 milyon kapak toplayan Nazım Gökçe, Bursaspor'a bağışlamak istiyor

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Bursa'da yaklaşık 1 milyon kapak toplayan Nazım Gökçe, Bursaspor'a bağışlamak istiyor
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Bursa'da yıllardır plastik kapak toplayan Nazım Gökçe, yaklaşık 1 milyon kapağı Bursaspor'a bağışlamak istiyor. Gökçe, daha önce kanser ve SMA hastaları ile üniversite öğrencilerine destek olmuş, atık malzemelerden ördüğü çantaları da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

Bursa'da yıllardır plastik kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine destek olan 62 yaşındaki Nazım Gökçe, bu kez yaklaşık 1 milyon kapağı Bursaspor'a bağışlamak için biriktiriyor. Gökçe, topladığı kapakların yanı sıra atık malzemeleri değerlendirerek kendi elleriyle çantalar örüyor ve bunları da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak bağışlıyor.

Bursa'da yaşayan 63 yaşındaki Nazım Gökçe, yıllardır sürdürdüğü yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor. Ellerinde ve omuzlarında taşıyarak topladığı plastik kapakları çeşitli yardım kampanyalarına bağışlayan Gökçe, bugüne kadar kanser ve SMA hastalarının yanı sıra üniversitede eğitim gören gençlere de destek oldu. Yaklaşık 1 milyon kapağa ulaşan Gökçe, bu kez topladığı kapakları Bursaspor'a bağışlamak istediğini söyledi.

Yıllardır çevresinden topladığı kapakları biriktiren Gökçe, yaptığı yardımlar karşılığında herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini belirtti. Hakkında kapakları sattığı yönünde söylentiler çıktığını ifade eden Gökçe, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Ben böyle mutluyum, insanlara yardım etmek gerekiyor"

"Hep ellerimle omuzlarımda taşıyarak kapaklar topladım, bağışlar yaptım" diyen Gökçe, "Kanser ya da SMA hastası insanlara, çocuklara bağışlar yaptım. Üniversite okuyan gençlerimize destek amaçlı bağışlarda bulundum. Ben böyle mutluyum, insanlara yardım etmek gerekiyor. Hakkımda kötü söylentiler var, kapakları satıyormuş diyenler var ama öyle bir durum söz konusu değil. Her şey para değil" dedi.

Yaklaşık 1 milyon kapak topladığını ifade eden Gökçe, bu kez kapakları Bursaspor'a bağışlamak istediğini söyledi. Gökçe, topladığı kapakların geri dönüşüme kazandırılmasıyla elde edilecek gelirin yeşil-beyazlı kulübe destek olmasını amaçlıyor.

30 yıldır atık malzemelerden çanta örüyor

Kapak toplamanın yanı sıra atık malzemeleri de değerlendiren Nazım Gökçe, yaklaşık 30 yıl önce başladığı çanta örme işini bugün hobi olarak sürdürüyor. Çevresinde bulduğu malzemeleri çöpe atmak yerine toplayan Gökçe, bunları temizleyip yıkadıktan sonra kendi elleriyle çantalara dönüştürüyor. Ortaya çıkardığı çantaları ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Çanta örmeye nasıl başladığını anlatan Gökçe, "Çanta işine çok önceden başladım. 30 sene önce evim, arsam hiçbir şeyim yokken örmeye başlamıştım. Eskiden çok yokluk çektim, başkası yaşasın istemiyorum. Şimdi hobi olarak örüyorum. Dışarıda bulduğum malzemeleri alıyorum, onları temizleyip yıkadıktan sonra örüyorum. Bu ördüklerimi de bağışlıyorum. Bugüne kadar parayla kimseye örmedim, örmem de" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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