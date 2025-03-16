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Bursa'da Futbol Takımı İftar ve Antrenmanı Bir Arada Yürütüyor

Bursa'da Futbol Takımı İftar ve Antrenmanı Bir Arada Yürütüyor
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Bursa Süper Amatör Lig'indeki Yavuzselim Gençlerbirliği Spor, play-off maçlarına hazırlık yaparken antrenman saatinin iftar saatine denk gelmesine rağmen oyuncular ne oruçlarını ne de çalışmaları bırakmadı. İftarı hurma ve su ile açan genç sporcular, idmana devam etti.

Bursa'da amatör ligde mücadele eden futbol takımı oynanacak play-off maçlarına hazırlığını tam gaz sürdürürken, bu haftaki antrenman programı iftar saatine denk geldi. Ancak kulübün oyuncuları ne oruca, ne de antrenmana ara verdi. Ezan okunmasıyla iftarı açan futbolcular, "Ne antrenmanı, ne de orucu bırakırız" dedi.

Bursa Süper Amatör Lig'inde şampiyonluk mücadelesi veren Yavuzselim Gençlerbirliği Spor, önümüzdeki hafta oynanacak play-off maçları için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, genç sporcuların bu haftaki antrenman programı iftar saatine denk geldi. Fakat takımın oyuncuları ne orucu, ne de antrenmanı yarıda bırakmadı. Takımın teknik direktörlüğünü yapan Osman Kara'nın kontrolünde devam eden antrenmanda akşam ezanın okunmasıyla düdük çalındı ve sporcular idmana kısa bir mola verdi. Saha kenarına koşup hurma ve suyla iftarı açan genç sporcular, tekrar sahaya dönüp idmana devam etti. Azimli sporcuların o anları kendisini izleyen vatandaşlardan tam puan aldı.

Takımın antrenörlüğünü yapan Osman Kara, "Ramazan ayında ilk kez antrenman yaptık. Bu hafta maçımız yok fakat önümüzdeki hafta oynanacak maç için antrenman, saat 7-8 arasına denk geldi. Ramazan'a denk gelmesi de ayrı bir güzel. Oruç tutan sporcularımızın iftarını hafif bir şekilde açtık. Hurma ve suyla iftarını açıp tekrar sahaya döndüler. Ufak bir antrenmandan sonra Kulüp Başkanımız Latif Aybayrak'ın da sporcularımıza jesti geldi. Antrenman sonunda börek yiyeceğiz. Güzel bir etkinlik oldu, Ramazan'ın bereketini yaşıyoruz. 20-25 kişilik bir sporcu kadromuz var. Play-off maşlarına hazırlanıyoruz. Hedefimize odaklandık" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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