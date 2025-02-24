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Bursa'da Balıkçılar Kardan Balıkçı Yaptı

Bursa'da Balıkçılar Kardan Balıkçı Yaptı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir grup balıkçı, denizde balık tutmayı bırakarak teknede biriken karlarla 'Mülayim' isimli kardan balıkçı yaptılar. Eğlenceli anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir balıkçı grubu, tekne ile balık avına çıktı. Bir süre sonra teknede biriken karlar ile kardan balıkçı yapan arkadaş grubu, kardan balıkçının ismini de "Mülayim" koydu. Yüzleri gülümseten anlar kameraya yansıdı.

Gemlik ilçesinde denize açılan balıkçı grubu, balık tutmayı bırakarak teknede biriken karlar ile kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adama "Mülayim" adını veren balıkçılar; eline de olta ve balık koyup o anları ölümsüzleştirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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