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Burhaniye'de 2. Çocuk Sporcular Şenliği Ödül Töreni Düzenlendi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Çocuk Sporcular Şenliği'nde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Şenlikte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Çocuk Sporcular Şenliği tamamlanırken, dereceye giren küçük sporcular için ödül töreni düzenlendi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni öncesi salon girişinde çocuklara yüz boyama, ok atma ve karate etkinlikleri yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt çapında yapılan etkinliklerle kutlandı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2. Çocuk Sporcular Şenliği'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler düzenlendi. Sporcular Şenliği'nde dereceye giren sporculara ödül töreni düzenlenirken, salon girişinde çocuklara yüz boyama, ok atma ve karate etkinlikleri yapıldı.

14-22 Nisan günlerinde düzenlenen Çocuk Sporları Şenliği'ne yaklaşık 350 çocuk katıldı. Sporcu çocuklar dans gösterileri yaparken, yerel sanatçı Anıl Aydınlığil de çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

Şenliğe ilişkin konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpasla şunları kaydetti:

"Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak düzenlemiş olduğumuz şenliğe, basketboldan voleybola, masa tenisinden parkur oyunlarına, tekvandodan cimnastiğe birçok spor branşında 350'ye yakın çocuk katıldı. 14-22 Nisan günleri arasında düzenlemiş olduğumuz şenlikte çocuklar, hem eğlendiler hem oynadılar hem de birbirleriyle yarışmanın zevkini yaşadılar. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak Cumhuriyet'i teslim edeceğimiz gençleri, bilimde, sanatta ve sporda elimizden geldiğince geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Çocuklarımız bu gün ödül ve madalya töreninde emeklerinin karşılığı olarak büyük sevinç ve mutluluk yaşadılar."

Kaynak: ANKA / Yerel
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