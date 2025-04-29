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Bünyamin Bozgeyik, Erdemoğlu Holding'i Ziyaret Etti

Bünyamin Bozgeyik, Erdemoğlu Holding'i Ziyaret Etti
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdemoğlu ile bir araya gelerek, Gaziantep ve ülke ekonomisi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Bozgeyik, sanayicilerin ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SASA Polyester Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'nu ziyaret etti.

Erdemoğlu Holding yöneticilerinden Gaziantep eski Milletvekili Dr. Mehmet Şeker, Erdoğan Şeker ve Osman Şeker'in de bulunduğu ziyaret sırasında, Gaziantep ve ülke ekonomisinin mevcut durumu ve beklentiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdemoğlu, Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'e, holding bünyesindeki şirketlerin mevcut yatırımlarının genel durumu ve yeni projelerle ilgili bilgi verdi.

"Ülkemiz için büyük gurur kaynağı"

Gaziantep merkezli Erdemoğlu Holding'in ülkemiz ekonomisine yön veren sanayi kuruluşlardan birisi haline gelmesinin büyük memnuniyet verici olduğunu belirten Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kendileriyle ve Şeker ailesinin kıymetli fertleri olan ebedi dostlarımız Mehmet, Erdoğan ve Osman Beylerle hasbihal ettik, özlem giderdik. Kıymetli ve hayırsever iş insanımızın, ülkemizin çeşitli bölgelerine, özellikle de Gazi Şehrimize yaptığı yatırımlar ve dünyaya açılan markalar aracılığıyla şehrimizin tanıtımına sunduğu katkılar hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Nazik ev sahiplikleri ve ülkemize kazandırdıkları değerler için Ali Erdemoğlu'na ve değerli ailesine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kalkınmanın yolunun üretimden geçtiğini ifade eden Milletvekili Bozgeyik, AK Parti olarak elini taşın altına koyan sanayicilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Bozgeyik, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamıyla ülke kalkınmasına destek veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Hükümetimiz önümüzdeki dönemde de üreticinin yanında olmaya devam edecektir" şeklinde açıklamada bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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