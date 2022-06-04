Bungalov tatiliniz zehir olmasın: Dolandırıcılara karşı uyarılar - Haberler

Pandemiden sonra doğanın içerisinde tatil yapmak isteyen vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alan bungalovlar, son zamanda yaşanan dolandırıcılık olaylarıyla birlikte endişe uyandırmaya başladı. Dernek üzerinden kurulan sosyal medya hesabından müşterilerine yardımcı olmaya başlayan bungalov işletmecileri, yakın zamanda hayata geçirecekleri çağrı merkezi ile de dolandırıcılık risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca, İstanbul'a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, son dönemde Arap turistlerle yakaladığı cazibeyle en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sapanca ilçesindeki bungalovlar, son dönemde dolandırıcılarında ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz hafta polis ekiplerinin Sakarya merkezli 4 ilde düzenlediği 'bungalov dolandırıcılığı' operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Farklı bungalov evlerin fotoğraflarını kullanıp ilçedeki boş bir arazinin konumunu müşterilere yollayan ve 20'nin üzerinde şehirden ilk aşamada 160'tan fazla kişiyi dolandırarak 5 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bungalov evlere olan ilgiyi fırsat bilen dolandırıcılar ilse tatilcileri endişelendirmeye başladı. İşletmeciler ise bu sebepten dolayı yaşanan endişe ve tedirginliklerin önüne geçebilmek için bazı yöntemlere başvuruyor. Dolandırıcılıktaki riskleri en aza indirebilmek için harekete geçen Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam, dernek üzerine kurdukları sosyal medya hesabından 3 günde 300'e yakın kişiye bu konuda yardımcı olduklarını ve yakın bir zamanda kurumsal bir numara alarak çağrı merkezi kuracaklarını da açıkladı. Alaçam ayrıca, bu konuda mağduriyet yaşayan herkesi savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etti.

"Bizleri de zan altında bırakarak, gelecek misafirlerimizi engelliyorlar"

Dolandırıcıların işletmecileri engellediğini aktaran ve bunun önüne geçmek için kurumsal hat alarak çağrı merkezi kuracaklarını söyleyen SAVİBU Derneği Ali Safa Alaçam, "Son dönemlerde yaşanan olaylar bizleri çok derinden üzüyor çünkü bu dolandırıcılar sadece misafirlerimizi dolandırmıyorlar, bizleri de zan altında bırakarak, gelecek misafirlerimizi engelliyorlar. Artı olarak da şehir ve ilçemizin de imajına zarar veriyorlar. Bununla ilgili derneğimizin sosyal medya hesabını aktif ettik. Gördüğünüz, rezervasyon yapmayı planladığınız profillerin linkini gönderiyorsunuz, dernekteki arkadaşlarımız buranın gerçek veya sahte hesap olduğunu, resmi mi değil mi bilgilerini aktarıyor. Bu da güvenli bir rezervasyon yöntemi, teyit merkezi oluyor. Yakın bir zamanda da çağrı merkezimizi kuracağız '444'lü kurumsal bir numaramız olacak. İnşallah hem telefon hem de hazırladığımız site üzerinden hizmet vereceğiz. Türlü türlü oyun, dolandırıcılık ve kurnazlıklar var. Bu işte profesyoneller, birçok kişiyi kandırıyorlar. Buraya gelip mağdur olanlar var. Binlerce insan dolandırılıyor. Biz 3 günde 300'ten fazla kişiye yardımcı olduk, sosyal medya hesabımızdan" dedi.

"Kimsenin tatili zehir olmasın, elimizden geleni onlar için yapacağız"

Müşterileri için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Alaçam, "Aklınızın alamayacağı birçok düzenbazlıklara başvuruyorlar, çok dikkatli olmak gerekiyor. Kimsenin tatili zehir olmasın, elimizden geleni onlar için yapacağız. Emniyette bu konuda iyi bir çalışma yürütüyor, geçtiğimiz günlerde 6 kişi yakalandı. Bu sadece başlangıç. Bundan onlarca, yüzlerce var. Bizim bir de ricamız; mağdur olan herkesin savcılığa gidip suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Bizler elimizden geleni yapacağız, insanların da bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz. Bir de size birçok seçeneği 1000 TL gibi komik bir rakama sunuyorlar, fiyatlarla sizi kandırıyorlar. Buna da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Piyasayı iyi araştırın fiyatları, kıyaslamanızı yapın. Yine aklınıza takılan olursa derneğimizle iletişime geçebilirsiniz" diye konuştu.

"Çok fazla misafir kaybediyor, güven problemi yaşıyoruz"

Artan dolandırıcılıkların ardından müşterilerin kendilerine ön yargı ile yaklaştığını aktaran bungalov işletmesinde tesis müdürlüğü yapan Ayberk Özkan, "Son dönemlerde çok fazla dolandırıcılık ile alakalı problemler yaşanmakta. Bunlara ilişkin belli başlı çözümler ve misafirleri rahatlatmak için elimizden geldiğince onların tatil süreçleri ile alakalı soru işareti bırakmamak için bazı çözümler deniyoruz. Çünkü bu dolandırıcılık problemlerinden kaynaklı çok fazla misafirimizi kaybediyoruz, güven problemi yaşıyoruz. Bununla alakalı olarak müşterilerimiz ile gerekirse vergi levhasının belli bir kısmını paylaşıyoruz. Yeri geliyor misafir ile telefon üzerinden görüntülü sohbet ederek tesisi gezdiriyor, odalara baktırıyoruz. Onun haricinde konfirme belgeleri oluşturmaya çalışıyoruz ıslak imza ve kaşeli. Müşterilerin rezervasyon yaptıkları süreçten, konaklama yapacakları sürece geçene kadar birçok soru işareti kalıyor aklında. Şuan rezervasyon yapan misafirlerimizin büyük bir kısmında daha önce dolandırılmış ve bu mağduriyetten kaynaklı ön yargıyla hareket ettiklerini fark ediyorum" şeklinde konuştu.

"Müşterilerimiz ile görüntülü görüşerek bu problemlere bir çözüm bulmaya çalışıyoruz"

Müşteriler ile görüntülü konuşarak problemleri çözmeye çalıştıklarını söyleyen Özkan, "Bununla ilgili Sapanca'da bir dernek kuruldu SAVİBU diye. Bungalovlar ile alakalı bu dernekten bilgi alınabilir, gerçek mi yoksa sahte mi olduğuna dair. Bu şekilde dolandırıcılara karşı biraz daha önlemler arttırılmış oluyor. Biz müşterilerimiz ile görüntülü görüşerek, konfirme belgesi oluşturarak kendi içimizde bu problemlere bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ama bunun yanı sıra SAVİBU derneği de büyük bir mücadele ile destek olacak. Bu konu da misafirlerimize ilettiğimiz farklı bir kıstas ve biraz daha mantığa yatan kısım ise; 'Google Yorumları' çünkü oraya yapılan yorumlar silinemiyor. Zaten tesisle alakalı olumsuz yorumları da biz oradan silemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gerekirse tesisle görüntülü görüşme"

Rezervasyon yaptıracak müşterilere tavsiyelerde bulunan Özkan, "Stresten, sıkıntıdan uzaklaşmak için bu tarz dolandırıcılık olayları ile bu stresi daha da yukarıya çıkartacak ve yapacağınız tatilden de keyif almayacak bir duruma gelmemek için SAVİBU derneği, gerekirse tesisle görüntülü görüşme, konfirme belgeleri gibi olanaklara başvurursanız en azından rezervasyon yaptığınız süreç ile konaklamaya geçeceğiniz süreç zarfında problemsiz, aklınızda herhangi bir soru işareti kalmadan keyifle tatile geleceğiniz günü bekleyebilirsiniz" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel