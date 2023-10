Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Bulanık Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ın konuşmasıyla devam etti. Ocak, " Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize eşsiz bir armağanı olan Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli mücadele sonrası Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize eşsiz armağanı olan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Türkiye için sadece yönetim şekli değil, aynı zamanda en çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, geçirdiği çağdaş açılımlarla insanımızın ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal olarak görülmemiş bir ivme kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silahlı arkadaşları önderliğinde bu milletin dişiyle, tırnağıyla kazandığı Kurtuluş Savaşı, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandırılmış, devletimiz muasır medeniyetler seviyesinde yerini almıştır. Dil, din, ırk, mezhep herhangi bir ayrım gözetmeksizin her vatandaşın sosyal, siyasal, ekonomik, hayatın her alanında eşit ve özgür vatandaşlar olarak her hakka sahiptir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere silah arkadaşları, vatan, bayrak, millet, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve aramızda ayrılan gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - MUŞ