Buğra Kavuncu: 'Asıl Gündem Ekonomi'

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İYİ Parti Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, " Türkiye, suni olarak yaratılmış gündemler içinde boğuluyor. Oysa gittiğimiz her yerde gördük ki asıl gündem ekonomidir. " dedi.

İYİ Parti heyeti Osmaniye' de STK ziyaretleri gerçekleştirdi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili S. Buğra Kavuncu, İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeleri Kazım Yücel ve Pelin Sellitepe'den oluşan heyet Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Grup Başkan vekili İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu şunları söyledi:

"Biz İYİ Parti heyeti olarak bugün Osmaniye'de ziyaretlerde bulunmak üzere şehre geldik. Hatay Milletvekilimiz Sayın Şefik Çirkin, Genel İdare Kurulu Üyemiz Kazım Yücel ve Pelin Sellitepe ile birlikte dört kişilik bir ekiple Osmaniye'de bazı ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerdeki amacımız vatandaşlarımızı dinlemek problemleri tespit ederek bunları elimizden geldiğince Ankara'da, TBMM'nin gündemine taşımaktır. Ne yazık ki Türkiye, suni olarak yaratılmış gündemler içinde boğuluyor. Oysa gittiğimiz her yerde gördük ki asıl gündem ekonomidir. İş adamından emekçiye, işçiden esnafa kadar herkes ciddi sıkıntılarla karşı karşıya.

"Oysa milletin gerçek gündemi ekonomidir"

Barolarda hukuk ve yargı sistemiyle ilgili sorunları dinledik, ziraat odalarında çiftçilerimizin yüksek maliyetlerle boğuştuğunu, emeklerinin karşılığını alamadıklarını gördük. Osmaniye'de kentin çok ciddi bir su problemi olduğu, köylerde bu sebeple büyük mağduriyet yaşandığı tespit edildi. Tarımda büyük sıkıntılar yaşanıyor, adeta can çekişiyorÇiftçiler maliyetlerin altında eziliyor. Asıl tartışılması gereken bunlarken, Türkiye farklı ve faydasız gündemlerle oyalanıyor. 'Terörsüz Türkiye' söylemiyle yürütülen süreç, halkın gerçek sorunlarının konuşulmasını engelliyor. Oysa milletin gerçek gündemi ekonomidir.

"Bu sürecin bir parçası olmayacağız ve hiçbir şekilde meşruiyet kazandırmayacağız"

Bugün Türkiye, milli devlet yapımızı ve cumhuriyetin değerlerini zedeleyebilecek tehlikeli bir sürecin içine sokulmuştur. Milletimiz de maalesef bu suni gündemlerle meşgul edilmektedir. Bu süreçte evet İYİ Parti tek başına kalmıştır. Ancak bu durum, büyük bir anlam da taşımaktadır. Çünkü İYİ Parti aynı zamanda toplumdaki büyük bir tepkinin adresi olmuştur. Milyonlarca insanın yaşadığı endişe ve tereddüt, partimiz üzerinden dile getirilmiştir ve biz bunları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bu sürecin bir parçası olmayacağız ve hiçbir şekilde meşruiyet kazandırmayacağız."