Bu kez atlar depremzede aileler ve çocuklar için dörtnala koştular Bayburt ve Erzurum'un atlı spor kulüpleri depremzede ailelere ve çocuklara moral olmak için aralarında dostluk maçı oynadılar.

Bu kez atlar depremzede aileler ve çocuklar için dörtnala koştular

BAYBURT - Bayburt ve Erzurum'un atlı spor kulüpleri depremzede ailelere ve çocuklara moral olmak için aralarında dostluk maçı oynadılar. Deprem felaketi yaşayan illerden Bayburt'a aileleriyle misafir olarak gelen çocuklar cirit müsabakasını keyifle izlediler, ardından at binip, ok atarak eğlenceli vakit geçirdiler.

Ailelerle bir süre sohbet eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ardından çocuklarla bir araya gelerek hediyeler verdi. Bayburt Atlı Spor kulübü ile Erzurum Karahanlı Atlı Spor Kulübü, kıyasıya mücadele ederek, centilmenliğe yakışır şekilde maç oynadılar. İlk yarının bitiminin ardından Bayburt Belediyesi, mobil ikram aracıyla depremzedelere ve müsabakayı izlemeye gelenlere Bayburt'un yöresel yemeklerinden olan kavurmalı kavut çorbası, lor dolması ve su böreği ikramında bulundu. Yemeklerin tadını beğenen aileler ise Bayburt'un yemeklerinin çok lezzetli olduğunu söylediler.

İkinci yarıya gördükleri ilgi karşısında hızlı başlayan her iki takımın oyuncularının değnekleri havada uçuştu, ortaya seyir zevki yüksek bir maç çıktı. Maçın son 15 dakikasında 'kara cirit' oynanırken ilk kez cirit maçına gelen depremzede aileler maçı nefesini tutarak soluksuz izlediler.

Keyifli bir mücadele sergileyen her iki takıma teşekkür eden Başkan Pekmezci, "Bugün Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Karahanlı Atlı Spor Kulübünün depremzede ailelerimiz için tertip ettiği cirit maçını izlemeye geldik. Burada çocuklarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Onların da mutlu olması, bizleri gerçekten mutlu ediyor. Her iki kulübün yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncusu Alpay Tekdemir, düzenlenen müsabakayla çocukların yüzünde tebessüm oluşturdukları için mutluluk duyduğunu ifade ederek, minik depremzede Talha'yı at üzerinde gezdirdi.

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, misafirlere ata sporu ciriti tanıtmaya çalıştıklarını bildirerek, "Bugünkü cirit gösterimizi deprem bölgesinden şehrimize gelen misafirlerimiz için yaptık. Programa Erzurum Karahanlı Atlı Spor Kulübü teşrif ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Misafirlerimize ata sporumuzu tanıtmaya, okçuluk gösterisi yapmaya çalıştık. Yöresel lezzetlerimizi kavut çorbası, lor dolmasını tattırdık. Çocuklarımız ata bindiler atla tanıştılar. Biraz da olsa o deprem stresinden uzaklaştılar diye düşünüyorum" diyerek konuştu.

Erzurum Karahanlı Atlı Spor Kulübü Başkanı Fatih Yüksel ise deprem bölgelerinden Bayburt'a gelen aileleri depremin üzüntüsünden uzaklaştırmak adına böyle bir etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, "Bayburt Atlı Spor Kulübünün depremzede aileler için bir cirit müsabakası tertip ettiğini duyduk. Aradık, katılabilir miyiz dedik. Sağ olsunlar ricamızı kırmadılar, Bayburt'a gelerek katılım sağladık. Böylesi bir günde deprem bölgesinden Bayburt ilimize gelmiş olan aileleri biraz da olsa depremin üzüntüsünden uzaklaştırmak adına böyle bir etkinlik içerisinde yer aldık. Ülkemize şahsım, kulübüm ve bütün Türk milleti adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.