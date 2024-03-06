Bozüyük'teki Anaokulu Öğrencileri Jandarmayı Yakından Tanıdı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minik öğrenciler jandarmayı yakından tanıyorlar.

Bozüyük'te bulunan özel bir anaokulunda Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 'Jandarmayı Tanıma, Trafik Kuralları ve Okul Çevresinde Güvenlik' eğitimleri verildi. Minik öğrenciler jandarma ekip arabasına binerek telsizle konuştu, akülü jandarma arabası kullandı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Hem eğlenceli hem öğretici faaliyetler icra edildi. - BİLECİK