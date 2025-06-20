Bozüyük'te Öğrenciler Kültürel ve Sportif Başarılarıyla Ödüllendirildi

Bozüyük'te Öğrenciler Kültürel ve Sportif Başarılarıyla Ödüllendirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen 'Eğitimde Başarı Ödülleri' töreninde kültürel ve sportif alanlarda başarı gösteren 360 öğrenci ödüllendirildi. Törene katılan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında düzenlenen kültürel ve sportif alanlarda başarıya ulaşan sporcular ödüllendirildi.

Bozüyük Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Eğitimde Başarı Ödülleri', Metristepe Kültür Merkezi'nde büyük bir katılımla gerçekleşti. Törene Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçe protokolü üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. 360 öğrenci, büyük bir coşkuyla ödüllerini alırken, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk sporculara başarıların devamını diledi. Tören, toplu hatıra fotoğrafları ve yoğun alkışlarla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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