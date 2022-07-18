Bozkurt Belediyesi, İlk Buğday Hasadını Yaptı

Bozkurt Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı atalık karakılçık buğdayının ilk hasadını yaptı.

Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ilk belediye olan Bozkurt Belediyesi, ekim ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bedelsiz ve geri alım garantili aldığı atalık tohum karakılçık buğdayının ilk hasadını gerçekleştirdi. 5,5 dekar araziye ekim ayında yapılan dikimler ilk meyvesini verdi. Dekar başına 220 kilogram hasat elde eden Bozkurt Belediyesi, ilerleyen yıllarda da devam ettirilecek olan buğday dikimlerinden iyi hasat elde etmeyi bekliyor. Elde edilen hasat üreticilere tohum desteği olarak dağıtılacak.

"HER ŞEY ÜRETEN VE MUTLU BİR BOZKURT İÇİN"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden almış olduğumuz atalık tohumumuz, karakılçık buğdayının hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu sene bolluk ve bereket içerisinde bir üretim yapıyoruz. Biz Bozkurt Belediyesi olarak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ilk belediyeyiz ve Bozkurt Belediyesi olarak tarım yapabilen, üreten bir belediyeyiz. Bu sene 5 buçuk dekar araziye, ekimini yaptığımız karakılçık buğdayımız çok güzel bir verim ile bizleri karşıladı. Hasadını yaptığımız karakılçık buğdayımızı üreticilerimize ücretsiz bir şekilde tohum desteği olarak dağıtacağız ve beraber ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Her şey üreten ve mutlu bir Bozkurt için." dedi.

ANKA / Yerel