Bozkurt Belediyesi, İlk Buğday Hasadını Yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozkurt Belediyesi, İlk Buğday Hasadını Yaptı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Bozkurt Belediyesi, İlk Buğday Hasadını Yaptı

Bozkurt Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı atalık karakılçık buğdayının ilk hasadını yaptı.

Bozkurt Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı atalık karakılçık buğdayının ilk hasadını yaptı.

Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ilk belediye olan Bozkurt Belediyesi, ekim ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bedelsiz ve geri alım garantili aldığı atalık tohum karakılçık buğdayının ilk hasadını gerçekleştirdi. 5,5 dekar araziye ekim ayında yapılan dikimler ilk meyvesini verdi. Dekar başına 220 kilogram hasat elde eden Bozkurt Belediyesi, ilerleyen yıllarda da devam ettirilecek olan buğday dikimlerinden iyi hasat elde etmeyi bekliyor. Elde edilen hasat üreticilere tohum desteği olarak dağıtılacak.

"HER ŞEY ÜRETEN VE MUTLU BİR BOZKURT İÇİN"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden almış olduğumuz atalık tohumumuz, karakılçık buğdayının hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu sene bolluk ve bereket içerisinde bir üretim yapıyoruz. Biz Bozkurt Belediyesi olarak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ilk belediyeyiz ve Bozkurt Belediyesi olarak tarım yapabilen, üreten bir belediyeyiz. Bu sene 5 buçuk dekar araziye, ekimini yaptığımız karakılçık buğdayımız çok güzel bir verim ile bizleri karşıladı. Hasadını yaptığımız karakılçık buğdayımızı üreticilerimize ücretsiz bir şekilde tohum desteği olarak dağıtacağız ve beraber ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Her şey üreten ve mutlu bir Bozkurt için." dedi.

ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bozkurt Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title